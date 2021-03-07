В МВД Украины пригрозили сокрушить Россию за Донбасс
Киев готов сокрушить Россию в случае ее «военной агрессии» в Донбассе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.
«Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление», — приводит слова Поцелуйко URA.RU, сказанные в интервью украинским СМИ. Он также отметил, что Киев ожидает от Москвы ответа на жесткие действия украинских войск по возвращению Донбасса.
Поцелуйко добавил, что гипотетическое тотальное наступление на Украину станет сокрушительным для России. Так как у украинской армии помимо авиации имеется и поддержка западных стран.
В свою очередь в Госдуме заявили о том, что Россия готова защитить самопровозглашенную Донецкую народную республику в случае наступления украинских войск. «Нам необходимо предостеречь киевскую сторону о том, что мы будем реагировать оперативно и жестко в случае, если будут предприняты какие-то попытки для несоблюдения Минских договоренностей, срыва системы прекращения огня», — сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что в случае попытки захватить ДНР и ЛНР, Россия будет действовать «оперативно и упредительно».
Комментарии читателей Оставить комментарий
может немного историю поучить, прежде чем выдавать такой пук?
У Дудаева было более 2 сотен боевых и учебно- боевых самолетов. Не было пилотов. Самолеты ВВС РФ на всякий случай уничтожили налетом на авиабазу.Ханкала, что ли? Ну, и многих тысяч пленных тоже не было, хотя операция была подготовлена на крайне неудовлетворительном уровне, поэтому честные генералы отказались принять на себя командование. В общем, что-то похожее на действия ВСУ в 14-м году. Начинается мобилизация, народ с деньгами сразу бежит откупать "своих", подготовка - около месяца - 3 недели - одиночная и 1(!) в составе отделений и взводов("слаживание"). Поэтому уровень сопоставимый с уровнем "шахтеров" при более сильной мотивации последних. Пока "илитка" московская не подавила боевой дух. В Чечне традиционная дисциплинированность или склонность к подчинению плюс изобилие боевой техники позволили избежать катастрофы при огромных потерях в/с и мирных граждан. А вообще все это - ...да, дурные мы все. И там, и тут. Погибли многие десятки тысяч в/с и мирных граждан и никто ни за что не ответил.
из последних новостей:
"украинские войска вели огонь из различных вооружений сразу на нескольких направлениях. Наиболее активные обстрелы, в том числе с применением миномётов, ВСУ вели по западным пригородам Донецка, а также на Новоазовском участке"
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заметим в очередной раз..
как только Левые закончили Госпереворотом в сша - тут же Снова началась война в сирии и на донбассе..
Хохол - воин? Не смешите мои ботинки. Каптерщик, хлеборез, свиновод ...В войну у них еще хорошо получалось надсмотрщиками в концлагерях "работать".
В советское время хохлы заслужили "почетное" произвище "сундук" за непрерывное и оголтелое воровство имущества воинских частей на должностях сверхсрочников.
Ах Моська! Знать она сильна.......