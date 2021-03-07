В МВД Украины пригрозили сокрушить Россию за Донбасс

17:04 7.03.2021

Киев готов сокрушить Россию в случае ее «военной агрессии» в Донбассе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

«Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление», — приводит слова Поцелуйко URA.RU, сказанные в интервью украинским СМИ. Он также отметил, что Киев ожидает от Москвы ответа на жесткие действия украинских войск по возвращению Донбасса.

Поцелуйко добавил, что гипотетическое тотальное наступление на Украину станет сокрушительным для России. Так как у украинской армии помимо авиации имеется и поддержка западных стран.

В свою очередь в Госдуме заявили о том, что Россия готова защитить самопровозглашенную Донецкую народную республику в случае наступления украинских войск. «Нам необходимо предостеречь киевскую сторону о том, что мы будем реагировать оперативно и жестко в случае, если будут предприняты какие-то попытки для несоблюдения Минских договоренностей, срыва системы прекращения огня», — сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что в случае попытки захватить ДНР и ЛНР, Россия будет действовать «оперативно и упредительно».