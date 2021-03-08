В Швейцарии запретили в общественных местах носить паранджу и никаб
Законодательная инициатива, запрещающая скрывать лицо в общественных местах, получила одобрение граждан на состоявшемся в Швейцарии в воскресенье референдуме.
Всего за данную меру проголосовали 51,21% участников референдума, 48,79% высказались против, пишет ТАСС. Запрет скрывать лицо будет применяться как к гражданам Швейцарии, так и к иностранцам в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других доступных для публики местах.
Исключения предусмотрены для мест отправления религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.
Под запретом оказалось, в частности, ношение в общественных местах паранджи (широкий халат с закрывающей лицо сеткой) и никаба (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз).
Общественный комитет, инициировавший проведение референдума, исходит из того, что "сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания" в обществе. По его мнению, новый закон даст возможность правоохранительным органам Швейцарии "решительнее бороться с правонарушителями в масках", в том числе во время манифестаций и спортивных мероприятий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Несколько лет назад там же в Швейцарии запретили строить минареты и мечети. Нормальная здоровая страна, хочет избавится от чужеродного паразитического грибка, это нужно только приветствовать.
Каждый монастырь имеет право писать свой устав)
Новая тема для пассажиров корабля дураков.
Дарю.
Правильно!
Правильно и то что они периодически проводят референдумы по узловым проблемам ,
Перед этим был референдум о мигрантах. Власть подчинилась . Итог 7.2% роста экономика за год
Где это у нас.... ах да ...... ".....те же США" ))))))))
Правда недавно спохватились , но молчат потом
)))))))))))))))))
Имеет право скрывать лица под атрибутами своего культа?