В Швейцарии запретили в общественных местах носить паранджу и никаб

Законодательная инициатива, запрещающая скрывать лицо в общественных местах, получила одобрение граждан на состоявшемся в Швейцарии в воскресенье референдуме. 

Всего за данную меру проголосовали 51,21% участников референдума, 48,79% высказались против, пишет ТАСС. Запрет скрывать лицо будет применяться как к гражданам Швейцарии, так и к иностранцам в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других доступных для публики местах.

Исключения предусмотрены для мест отправления религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

Под запретом оказалось, в частности, ношение в общественных местах паранджи (широкий халат с закрывающей лицо сеткой) и никаба (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз).

Общественный комитет, инициировавший проведение референдума, исходит из того, что "сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания" в обществе. По его мнению, новый закон даст возможность правоохранительным органам Швейцарии "решительнее бороться с правонарушителями в масках", в том числе во время манифестаций и спортивных мероприятий. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2021, 00:20
    Гость: ABCD

    Несколько лет назад там же в Швейцарии запретили строить минареты и мечети. Нормальная здоровая страна, хочет избавится от чужеродного паразитического грибка, это нужно только приветствовать.

  3. 08.03.2021, 21:48
    Гость: В Конго запретили набедренную повязку.

    Новая тема для пассажиров корабля дураков.
    Дарю.

  4. 08.03.2021, 19:57
    Гость: World

    Правильно!
    Правильно и то что они периодически проводят референдумы по узловым проблемам ,
    Перед этим был референдум о мигрантах. Власть подчинилась . Итог 7.2% роста экономика за год
    Где это у нас.... ах да ...... ".....те же США" ))))))))
    Правда недавно спохватились , но молчат потом
    )))))))))))))))))

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