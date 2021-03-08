NASA планирует отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет. 

Членами программы "Артемида", в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин, пишут "Известия" со ссылкой на телеканал CBS News. Отмечается, что реализация программы столкнулась с задержками и перерасходом средств. По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

Ранее, в июне 2020 года сообщалось, что единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.03.2021, 23:54
    Гость: личный опыт

    Сомневаюсь. Ни одного видео нет, доказывающего, что американцы были на луне. Достаточно было взять камешек, размахнуться несильно и кинуть, метров на ... дцать.
    Так ведь нет. Только смешные прыжки и падения в замедленной съемке. Сомневаюсь, что реальные космонавты так себя вели опрометчиво.

  3. 08.03.2021, 23:49
    Гость: личный опыт

    Как были химические двигатели, работающие на сгорании в 70-е, так и остались теперь.
    Возьми документы на старый движок, сделай и лети. Все дешевле, чем с нуля разрабатывать в кооперативчике Маска при НАСА.
    РД-180 разработка 60-х годов, нормально работает.
    Не смешите мои тапки.

  4. 08.03.2021, 23:32
    Гость: Нэма дурных!

    Она вас так "обнулит", что останетесь намертво в Киеве без кружевных трусиков!

  5. 08.03.2021, 22:49
    Гость: Россиянин

    Американцы из НАСА самая великая нация на Земле, впервые американцы высадились на Луне ещё в 1969 году, к сожалению секрет производства таких мощных ракет был утерян, но благодаря развитию техники снова возможен в 2022 году. Мы с нетерпением ждём этого!

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