NASA планирует отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет
NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет.
Членами программы "Артемида", в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин, пишут "Известия" со ссылкой на телеканал CBS News. Отмечается, что реализация программы столкнулась с задержками и перерасходом средств. По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.
Ранее, в июне 2020 года сообщалось, что единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
скоро слетают и скажут: а вас тут не было!
Сомневаюсь. Ни одного видео нет, доказывающего, что американцы были на луне. Достаточно было взять камешек, размахнуться несильно и кинуть, метров на ... дцать.
Так ведь нет. Только смешные прыжки и падения в замедленной съемке. Сомневаюсь, что реальные космонавты так себя вели опрометчиво.
Как были химические двигатели, работающие на сгорании в 70-е, так и остались теперь.
Возьми документы на старый движок, сделай и лети. Все дешевле, чем с нуля разрабатывать в кооперативчике Маска при НАСА.
РД-180 разработка 60-х годов, нормально работает.
Не смешите мои тапки.
Она вас так "обнулит", что останетесь намертво в Киеве без кружевных трусиков!
Американцы из НАСА самая великая нация на Земле, впервые американцы высадились на Луне ещё в 1969 году, к сожалению секрет производства таких мощных ракет был утерян, но благодаря развитию техники снова возможен в 2022 году. Мы с нетерпением ждём этого!