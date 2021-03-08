NASA планирует отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

13:03 8.03.2021

NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет.

Членами программы "Артемида", в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин, пишут "Известия" со ссылкой на телеканал CBS News. Отмечается, что реализация программы столкнулась с задержками и перерасходом средств. По словам руководителя космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

Ранее, в июне 2020 года сообщалось, что единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию.