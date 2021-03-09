КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях новых оппозиционных протестов

Спецслужбы Белоруссии узнали три сценария несанкционированных протестных акций, которые запланировала провести оппозиция в конце марта. Об этом в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» сообщил председатель КГБ Иван Тертель.

По его словам, новые протестные акции на территории Белоруссии запланированы в период с 25 по 27 марта. «За границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы. Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период», — приводит его слова РБК.

Глава ведомства считает, что за эти финансовые потоки в Польше, Литве, Германии, а также в некоторых других странах идет серьезная конкуренция со стороны «этой категории лиц». 

По словам главы КГБ, оппозиция разработала несколько сценариев проведения протестов, к ним причастны лица, которые ранее покинули страну. 

Один из сценариев подразумевает подачу заявки на проведение так называемого дня воли, дальнейший сбор людей на площади Якуба Коласа, марш к театру оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей и столкновение с сотрудниками правоохранительных органов.

Второй сценарий — подача заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске с последующим выводом людей на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом» в центр столицы, где будут происходить провокации в отношении силовиков.

«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», — сказал Тертель.

Председатель КГБ заверил, что силовики будут действовать жетско, но в соответствии с законодательством.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2021, 11:34
    Гость: что за дурные манеры-лезть в чужие дела

    вон из ВУЗов и бегом-бегом

    лезть, а потом скулить НАС НИКТО НЕ ЛЮБИТ.

  2. 10.03.2021, 10:18
    Гость: Реа

    Молодец Лука,хватит с власовцами церемоний.
    Пора гнуть их по-взрослому.
    А заигравшийся в иудство молодняк - вон из ВУЗов и бегом-бегом в Армию,гражданский долг отдавать :)

  4. 10.03.2021, 09:03
    Гость: Только работой силовиков 5-ую колонну не победить

    нУ НАКОНЕЦ-ТО НАЧАЛО ДОХОДИТЬ!

    +Почему он выпестовал прозападную оппозицию которая хочет отдать его на суд в Гааге? Тут нет ...+
    Отож! за что боролся...

    Не отстанут от Белоруссии , пока не добьются желаемого, это очевидно.
    Да и что это за жизнь в постоянных протестах.
    Время у них есть, им некуда спешить.

    Вопрос: Каких пророссийских политиков гнобит Лукашенко?
    Да и зачем Белоруссии в Россию или с Россией.
    России понятно зачем- "наши земли, территория,олигархам прикарманить вкусные куски бизнеса, о ФИО умолчим. Они известны. Вчерась заполночь, то есть уже сегодня как скакали и орали на вечеринке у Соловьёва по поводу Украины,аки бесы, за державу стыдно.
    ГосСМИ великой России так пошло себя ведут.Особо "свирепствовал" ""русский с Украины"" Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня». Был директором Украинского филиала Института стран СНГ в Киеве и директором Центра евразийских исследований в Гааге (Нидерланды). Слесарь, токарь, работник райкома комсомола, потом ИСТОРИК-только умеет языком болтать и за это платят!!!
    Орал, жестикулировал, кривлялся, за это наверно больше платят!
    На Украине отмечали день рождения ШЕВЧЕНКО!!!Ужас!!!Неправильно отмечали!
    У Корнилова не спросили. А ничего что в Москве есть памятник Т.Г. Шевченко, набережная Тараса Шевченко и вообще Шевченко не бандеровеци родился в Киевской обл.
    В чем пробл? Мерзко и гадко.

    И Зеленский не такой, плохо он закончит.
    А вам какое до него дело?
    Тьфу!А ничего что дома у себя что не кино, то русофобское?

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