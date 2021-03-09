КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях новых оппозиционных протестов

23:45 9.03.2021

Спецслужбы Белоруссии узнали три сценария несанкционированных протестных акций, которые запланировала провести оппозиция в конце марта. Об этом в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» сообщил председатель КГБ Иван Тертель.

По его словам, новые протестные акции на территории Белоруссии запланированы в период с 25 по 27 марта. «За границей сложилось несколько политэмигрантских подрывных центров, в которых на содержании иностранных спецслужб находятся так называемые беглецы. Основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период», — приводит его слова РБК.

Глава ведомства считает, что за эти финансовые потоки в Польше, Литве, Германии, а также в некоторых других странах идет серьезная конкуренция со стороны «этой категории лиц».

По словам главы КГБ, оппозиция разработала несколько сценариев проведения протестов, к ним причастны лица, которые ранее покинули страну.

Один из сценариев подразумевает подачу заявки на проведение так называемого дня воли, дальнейший сбор людей на площади Якуба Коласа, марш к театру оперы и балета, затем — неконтролируемый выход людей и столкновение с сотрудниками правоохранительных органов.

Второй сценарий — подача заявки на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске с последующим выводом людей на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом» в центр столицы, где будут происходить провокации в отношении силовиков.

«Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», — сказал Тертель.

Председатель КГБ заверил, что силовики будут действовать жетско, но в соответствии с законодательством.