В Белоруссии появится комиссия для подготовки поправок в Конституцию

17:23 11.03.2021

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич рассказал, что в ближайшее время в Белоруссии будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию.

По его словам, необходимость создать такую комиссию из различных представителей белорусского общества указана в резолюции Всебелорусского народного собрания.

«В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения, - сказал он. - Конечно, значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией и будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

«Два с лишним года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. Недавно в Послании народу и парламенту заявил, что у меня на столе были два проекта Конституции», - цитирует его слова БелТА. Теперь речь идет о подготовке третьего варианта.

«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум», - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу.