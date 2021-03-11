В Белоруссии появится комиссия для подготовки поправок в Конституцию
Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич рассказал, что в ближайшее время в Белоруссии будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию.
По его словам, необходимость создать такую комиссию из различных представителей белорусского общества указана в резолюции Всебелорусского народного собрания.
«В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения, - сказал он. - Конечно, значимые предложения граждан будут рассматриваться этой комиссией и будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.
«Два с лишним года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. Недавно в Послании народу и парламенту заявил, что у меня на столе были два проекта Конституции», - цитирует его слова БелТА. Теперь речь идет о подготовке третьего варианта.
«В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум», - сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А,как же Беларуси я це эуропа..вон британская Королева правит пока на тот свет не переедет и ничего.Должность передает по наслндству .У них даже половина т н. Парламента
по наслндству .Конституции нет вообще ..
Шаедскийй король тоже никого не беспокоит с передачей власти по наследству .Норвежская королевская власть многим обывателям с половины мира кажется самой лучшей.Лука первый может смело идти по пути т.н.европейской демократии ,списывая законы "цивилизованного мира" и гордясь этим перед всей либеральной общественностью которая в натуре должна поддерживать его движение в европейском ключе .
Какие к черту поправки!?Судить его надо!
-За исчезновение и убийство беларуских политиков
-за взрыв в минском метро
-за установление фашисткого режима,где силовики хватают людей словно гитлеровцы во время облав,где идут судебные расправы над неугодными по надуманной следствием и поддерживаемой карманными судьями мотивации
-за соучастие в аферах по контробандным схемам
Вот только за год известных случаев контробанды!
6 февр. 2020 г. — Как сообщает Таможенная служба Литвы, в тайнике обнаружено белорусских сигарет почти на 1 млн евро задержали в Литве.
3 мая 2020 г. — В литовском пункте пропуска Райгардас задержали партию контрабандных белорусских сигарет на сумму более 1,7 млн евро.
4 декабря 2020 В Литве задержали две партии беларусских сигарет на 3 млн евро
21.01.2021Партию контрабандных сигарет из Беларуси на €0,5 млн задержали в Литве.
Российские и литовские таможенники конфисковали крупные партии белорусских сигарет(7.5 млн долларов)
2021.02.25 Таможенные службы России и Литвы сообщили о задержании крупных партий контрабандных сигарет из Беларуси.
2 марта 2021Партию контрабандных белорусских сигарет задержали сотрудники Пограничной службы Польши.
Это только известные факты!
А теперь напомню про режим ограничений на границе при пандемии.А миллионами долларов и евро могут ворочать только лица приближенные к лукашенко и им крышуемые.
А ведь этот так себя прозвавший антикоррупционер выявил у Шушкевича 2кг гвоздей,благодаря которым и стал президентом!
Только суд
У Побирушки таких полно, сам может поделиться.
Коллегия по щелочкам, инспектор по отверстьицам Для маленьких жучков.
Хватит президентов. Династия, как у чучхе. Витя наследник. Или Коля. Белорусы на всё согласны.