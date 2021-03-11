США отказались от помощи России замерзавшим штатам

Техас в феврале 2021 года

Власти США отказались от предложенной Россией помощи американским штатам, пострадавшим от аномальных морозов, пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального консула России в Хьюстоне Александра Захарова.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", - рассказал дипломат.

Однако власти Штатов ответили, что не нуждаются в дополнительных ресурсах, но "крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".

Напомним, в феврале США столкнулись с аномально снежной и холодной погодой, жертвами холодов стали не менее 58 человек. Наиболее пострадал штат Техас.

Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.03.2021, 15:22
    Гость: Леваку

    Никогда не понять,что Америка сама прекрасно решит эти смешные проблемы без сопливых.

  3. 11.03.2021, 15:04
    Гость: Майкл Спиридонович

    случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить-----ну ,это задел на будущую зиму

  4. 11.03.2021, 14:57
    Гость: Красный

    Буржуазия во всех капиталистических странах мирового империализма абсолютно одинаковая. На проблемы простых людей им наплевать. Поэтому я абсолютно не удивлен таким поведением буржуазии США.

  5. 11.03.2021, 14:17
    Гость: Пенсионер

    Мы должны немедленно отправить все наши лекарства и тёплые вещи американцам, они там мёрзнут. Так же надо выделить им 10 триллионов долларов безвозмездной финансовой помощи.

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