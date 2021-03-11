США отказались от помощи России замерзавшим штатам
Власти США отказались от предложенной Россией помощи американским штатам, пострадавшим от аномальных морозов, пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального консула России в Хьюстоне Александра Захарова.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", - рассказал дипломат.
Однако власти Штатов ответили, что не нуждаются в дополнительных ресурсах, но "крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".
Напомним, в феврале США столкнулись с аномально снежной и холодной погодой, жертвами холодов стали не менее 58 человек. Наиболее пострадал штат Техас.
Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Россия с 2,5% мирового ВВП хочет помочь США с 25% мирового ВВП.
Никогда не понять,что Америка сама прекрасно решит эти смешные проблемы без сопливых.
случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить-----ну ,это задел на будущую зиму
Буржуазия во всех капиталистических странах мирового империализма абсолютно одинаковая. На проблемы простых людей им наплевать. Поэтому я абсолютно не удивлен таким поведением буржуазии США.
Мы должны немедленно отправить все наши лекарства и тёплые вещи американцам, они там мёрзнут. Так же надо выделить им 10 триллионов долларов безвозмездной финансовой помощи.