США отказались от помощи России замерзавшим штатам

07:50 11.03.2021

Власти США отказались от предложенной Россией помощи американским штатам, пострадавшим от аномальных морозов, пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального консула России в Хьюстоне Александра Захарова.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", - рассказал дипломат.

Однако власти Штатов ответили, что не нуждаются в дополнительных ресурсах, но "крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".

Напомним, в феврале США столкнулись с аномально снежной и холодной погодой, жертвами холодов стали не менее 58 человек. Наиболее пострадал штат Техас.

Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.