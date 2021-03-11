Четыре страны Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Италия заморозила процесс вакцинации от COVID-19 дозами из конкретной партии препарата фирмы AstraZeneca. Это произошло на фоне двух смертей получивших ее пациентов. Всего к этой мере прибегли уже четыре европейские страны, сообщает Reuters.
Власти уточнили, что данный шаг — вынужденная мера предосторожности: в обоих случаях не доказана, что смерть как-то связана с последствиями вакцинации.
Решение было принято после того, как скончался от сердечного приступа 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо, за день до этого получивший инъекцию препарата. Второй погибший, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после вакцинации и вскоре умер.
Оба пациента получили препарат, поставленный в партии ABV285. В тот же день сообщалось, что вакцинацию AstraZeneca приостановила Норвегия, а до этого такое решение приняла Дания. СМИ пишут, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила и Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не доказано? А кто-нибудь разрешил доказывать?
Кошмар геноцида узреть в "вакцинации":
Земля "биомассою" переполняется...
"Сверхлюди" от "псевдолюдей" избавляются!
ABC news выложило таблицу вакцин. Там несколько фаз.
1.in the lab/
2. phase 1/
3.phase 2/
4.phase3/
5. authorisation application submitted/
6. limited autorotation Granted
7. Full approval Granted
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Все пункты прошёл только Спутник. Файзер, модерна и Джонсон дошли до 6 пункта Астра зенека только до третьего пункта.
Но, барабанная дробь: спутник в этом списке стыдливо назван Гамалея и последний в их списке. Чё, свободная пресса(:-
—-
И да. Сумма контрактов на спутник порядка 25 млрд долл, минимум в два раза больше контрактов на вооружение.
Не появился здесь бандеровец "из киева"? Это ведь он пару дней назад рассказывал нам о достоинствах вакцинации на Украине.
Вопрос: чем отличается вакцина AstraZeneca от нашей вакцины Спутник -V?
Пожалуй НИЧЕМ!
Платформа - одна и та же (аденовирус).
Фрагменты Шипов, вставленных в эту платформу - одинаковые.
Ведь, не просто так, наши вакцинаторы из Центра Гамалеи захотели объединиться с AstraZeneca в одну компанию по поводу производства вакцин от COVID-19.
Предлагают вводить сначала первую дозу Спутника-V, а вторую дозу препарата AstraZeneca.
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P.S. Единственное различие, что в Гамалеи взят аденовирус человека, а в AstraZeneca - от обезьяны! )))))