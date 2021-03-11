Четыре страны Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

18:58 11.03.2021

Италия заморозила процесс вакцинации от COVID-19 дозами из конкретной партии препарата фирмы AstraZeneca. Это произошло на фоне двух смертей получивших ее пациентов. Всего к этой мере прибегли уже четыре европейские страны, сообщает Reuters.

Власти уточнили, что данный шаг — вынужденная мера предосторожности: в обоих случаях не доказана, что смерть как-то связана с последствиями вакцинации.

Решение было принято после того, как скончался от сердечного приступа 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо, за день до этого получивший инъекцию препарата. Второй погибший, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после вакцинации и вскоре умер.

Оба пациента получили препарат, поставленный в партии ABV285. В тот же день сообщалось, что вакцинацию AstraZeneca приостановила Норвегия, а до этого такое решение приняла Дания. СМИ пишут, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила и Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

