Четыре страны Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Фото с сайта twitter.com

Италия заморозила процесс вакцинации от COVID-19 дозами из конкретной партии препарата фирмы AstraZeneca. Это произошло на фоне двух смертей получивших ее пациентов. Всего к этой мере прибегли уже четыре европейские страны, сообщает Reuters.

Власти уточнили, что данный шаг — вынужденная мера предосторожности: в обоих случаях не доказана, что смерть как-то связана с последствиями вакцинации.

Решение было принято после того, как скончался от сердечного приступа 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо, за день до этого получивший инъекцию препарата. Второй погибший, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после вакцинации и вскоре умер.

Оба пациента получили препарат, поставленный в партии ABV285. В тот же день сообщалось, что вакцинацию AstraZeneca приостановила Норвегия, а до этого такое решение приняла Дания. СМИ пишут, что вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила и Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.03.2021, 20:21
    Гость: Протёрши очки, все обязаны нации

    Кошмар геноцида узреть в "вакцинации":
    Земля "биомассою" переполняется...
    "Сверхлюди" от "псевдолюдей" избавляются!

  3. 11.03.2021, 19:55
    Гость: Иван Иваныч

    ABC news выложило таблицу вакцин. Там несколько фаз.
    1.in the lab/
    2. phase 1/
    3.phase 2/
    4.phase3/
    5. authorisation application submitted/
    6. limited autorotation Granted
    7. Full approval Granted
    ____\
    Все пункты прошёл только Спутник. Файзер, модерна и Джонсон дошли до 6 пункта Астра зенека только до третьего пункта.
    Но, барабанная дробь: спутник в этом списке стыдливо назван Гамалея и последний в их списке. Чё, свободная пресса(:-
    —-
    И да. Сумма контрактов на спутник порядка 25 млрд долл, минимум в два раза больше контрактов на вооружение.

  4. 11.03.2021, 19:50
    Гость: Alex203

    Не появился здесь бандеровец "из киева"? Это ведь он пару дней назад рассказывал нам о достоинствах вакцинации на Украине.

  5. 11.03.2021, 19:41
    Гость: Сотрудничество с англосаксами???

    Вопрос: чем отличается вакцина AstraZeneca от нашей вакцины Спутник -V?
    Пожалуй НИЧЕМ!
    Платформа - одна и та же (аденовирус).
    Фрагменты Шипов, вставленных в эту платформу - одинаковые.
    Ведь, не просто так, наши вакцинаторы из Центра Гамалеи захотели объединиться с AstraZeneca в одну компанию по поводу производства вакцин от COVID-19.
    Предлагают вводить сначала первую дозу Спутника-V, а вторую дозу препарата AstraZeneca.
    /
    P.S. Единственное различие, что в Гамалеи взят аденовирус человека, а в AstraZeneca - от обезьяны! )))))

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