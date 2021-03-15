В Ватикане отказались благословить однополые союзы
Католическая церковь не может благословлять однополые союзы, решила Конгрегация доктрины веры в Ватикане.
"Не разрешено давать благословление отношениям или партнерствам, даже стабильным, которые включают сексуальную активность вне брака (то есть вне неразрывного союза мужчины и женщины, открытого в самом себе для передачи жизни), как в случаях с союзами между людьми одного пола", - цитирует "Интерфакс" решение конгрегации.
При этом люди, состоящие в однополом союзе, могут получить благословение по отдельности.
"Бог сам никогда не перестает благословлять каждого из своих детей-пилигримов в этом мире, потому что для него "мы более важны, чем все грехи, которые мы можем совершить". Но он не благословляет и не может благословить грех", - уточнила Конгрегация.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неужели у Папы Римского произошло прозрение?
Не хотят обогащаться ...дремучие консерваторы.
"При этом люди, состоящие в однополом союзе, могут получить благословение по отдельности."
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нашего полку прибыло!
против ватикана введут санкции.