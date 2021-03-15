В Ватикане отказались благословить однополые союзы

22:28 15.03.2021

Католическая церковь не может благословлять однополые союзы, решила Конгрегация доктрины веры в Ватикане.

"Не разрешено давать благословление отношениям или партнерствам, даже стабильным, которые включают сексуальную активность вне брака (то есть вне неразрывного союза мужчины и женщины, открытого в самом себе для передачи жизни), как в случаях с союзами между людьми одного пола", - цитирует "Интерфакс" решение конгрегации.

При этом люди, состоящие в однополом союзе, могут получить благословение по отдельности.

"Бог сам никогда не перестает благословлять каждого из своих детей-пилигримов в этом мире, потому что для него "мы более важны, чем все грехи, которые мы можем совершить". Но он не благословляет и не может благословить грех", - уточнила Конгрегация.