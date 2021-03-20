Суд в США приговорил россиянина к десяти годам тюрьмы за киберпреступления

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Суд в американском штате Невада приговорил гражданина РФ Сергея Медведева к десяти годам тюрьмы за киберпреступления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минюст США.

Согласно материалам обвинения, россиянин основал Infraud Organization вместе с украинцем Святославом Бондаренко в ноябре 2010 года.

"От Infraud Organization пострадали миллионы человек во всех 50 штатах США. Ее деятельность привела к финансовым потерям в $568 млн", - отмечается в заявлении американского Минюста.

Infraud Organization занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных: например, информацией о банковских картах, о документах. Также она занималась торговлей вредоносными компьютерными программами.

В июне 2020 года Медведев признал себя виновным. Деятельность его компании была прекращена правоохранительными органами США в феврале 2018 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2021, 11:40
    Гость: Алекс

    Съездил в Таиланд на 13 лет с бесплатной экскурсией в США — повезло, а так бы сидел дома или летом в Сочи только, а так весь мир повидает

  2. 20.03.2021, 10:20
    Гость: Красный завхоз

    США - это сатанинский оплот империализма и мировой реакции! Ответим на злобные происки классового врага ударным трудом на благо нашей любимой Отчизны! Вперёд, к победе Мировой Революции!

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