Суд в США приговорил россиянина к десяти годам тюрьмы за киберпреступления

08:48 20.03.2021

Суд в американском штате Невада приговорил гражданина РФ Сергея Медведева к десяти годам тюрьмы за киберпреступления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минюст США.

Согласно материалам обвинения, россиянин основал Infraud Organization вместе с украинцем Святославом Бондаренко в ноябре 2010 года.

"От Infraud Organization пострадали миллионы человек во всех 50 штатах США. Ее деятельность привела к финансовым потерям в $568 млн", - отмечается в заявлении американского Минюста.

Infraud Organization занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных: например, информацией о банковских картах, о документах. Также она занималась торговлей вредоносными компьютерными программами.

В июне 2020 года Медведев признал себя виновным. Деятельность его компании была прекращена правоохранительными органами США в феврале 2018 года.