В Венесуэле на заводе нефтегазовой компании произошел теракт

Теракт произошел на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Об этом министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил по телефону телеканалу Venezolana de Televisión.

"Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA", - приводит слова министра ТАСС.

По его словам, теракт, произошедший на участке газопровода в городе Эль-Техеро, затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом.

Сообщения о жертвах пока не поступали.

Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия были развернуты ремонтные бригады.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.03.2021, 11:50
    Гость: алко50

    Правильее все-таки диверсия а не теракт. В современном мире слово теракт используют на право и на лево не понимая значение этого слова.

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