СБ Белоруссии предложил разрывать контракты с работниками за забастовки
Совет безопасности Белоруссии рассматривает возможность включить в законодательство дополнительную опцию для работодателей, которая позволит им разрывать контракты с сотрудниками, призывающими к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря СБ Белоруссии Александра Рахманова.
"Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые занимаются подобной деструктивной деятельностью", - прокомментировал Рахманов, подчеркнув, что осенью 2020 года, когда сторонники оппозиции призывали к забастовкам на госпередпрятиях, речи о трудовом споре не шло.
В то время, по его словам, предпринимались попытки расшатать коллектив, чтобы приостановить или остановить работу предприятия, с целью "поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция отечественных предприятий пользуется спросом".
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок. Там подчеркивали, что соответствующее решение суда будет подлежать немедленному исполнению.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может уже лучше сразу в Швецию или Германию?
АГА.Наши латвийские тоже так 20 лет назад мечтали.
А оказалось - подтвердиться профессионально (диплом,стаж) ТАМ практически невозможно.Язык надо знать ПЕРФЕКТНО!И работают врачи-кардиологи сиделками у состоятельных (несостоятельные там в клоповниках-богадельнях долго не живут) евро-старичков.Что-то заработать да,можно,но профессионально это в НОЛЬ.
"Айтишники в РБ давно получают на уровне Польши, а так как жизнь в ней значительно дороже, чем в РБ, то нет никакого смысла туда ехать". Я говорю о ситуации, когда IT-специалиста уволят с работы по политическим мотивам. Тогда у него не будут выбора оставаться в РБ (где ему работать все равно не дадут) или ехать в ту же Польщу. Что касается профессиональных рабочих, то разве я сказал, что они могут ехать именно в Польшу ? Я сказал, что такие кадры везде востребованы. Так что читайте внимательно, а уже потом критикуйте. Впрочем, только на это вы и способны.
Напоминаю. В СССР у работающих в любой сфере были все права. Люди были защищены от увольнений, условия труда были очень хорошие, зарплата позволяла достойно жить, профессию можно было выбирать по душе и интересам. Результаты труда (= деньги) не присваивались одним человеком, а распределялись для нужд общества.
Сейчас ничего похожего и близко нет. Главный вопрос - куда и кому идут все ресурсы страны. Не знаете? И никто не знает. И пока этот главнейший вопрос обществом не будет отрегулирован и взят под контроль, толку не будет. И не надо сравнивать ОПГ с социализмом.
"Может уже лучше сразу в Швецию или Германию"? И то верно. Чем не выход ?
А зачем белорусским врачам ехать в Польшу, если из нее все польские врачи драпают? Может уже лучше сразу в Швецию или Германию?