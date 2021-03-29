СБ Белоруссии предложил разрывать контракты с работниками за забастовки

09:11 29.03.2021

Совет безопасности Белоруссии рассматривает возможность включить в законодательство дополнительную опцию для работодателей, которая позволит им разрывать контракты с сотрудниками, призывающими к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря СБ Белоруссии Александра Рахманова.

"Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые занимаются подобной деструктивной деятельностью", - прокомментировал Рахманов, подчеркнув, что осенью 2020 года, когда сторонники оппозиции призывали к забастовкам на госпередпрятиях, речи о трудовом споре не шло.

В то время, по его словам, предпринимались попытки расшатать коллектив, чтобы приостановить или остановить работу предприятия, с целью "поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция отечественных предприятий пользуется спросом".

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии предложила установить в трудовом кодексе страны безусловный запрет на выдвижение политических требований во время забастовок. Там подчеркивали, что соответствующее решение суда будет подлежать немедленному исполнению.