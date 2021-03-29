Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

08:00 29.03.2021

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мировые СМИ.

В настоящее время спасательные буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Отмечается, что пока нет понимания того, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди находятся более 450 различных судов.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. Он сел на мель в начале прошлой недели, парализовав движение по Суэцкому каналу.

Блокировка канала стоит мировой экономике порядка 10 млрд долларов в день.