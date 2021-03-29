Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели
Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мировые СМИ.
В настоящее время спасательные буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.
Отмечается, что пока нет понимания того, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди находятся более 450 различных судов.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. Он сел на мель в начале прошлой недели, парализовав движение по Суэцкому каналу.
Блокировка канала стоит мировой экономике порядка 10 млрд долларов в день.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что-то не везёт самым большим кораблям. Самый большой танкер сгорел, самый большой круизный лайнер утопили, теперь вот сухогруз своё получил...
А еще Андроид новый выйдет.
чтобы заблокировать канал понадёжнее - мало ли что ещё в процессе буусировки может произойти :-)
EVERGREEN - это компания, которой принадлежит судно, а Ever Given - название самого судна
В тексте контейнеровоз называют "Ever Given", а на фото на корпусе судна надпись "EVERGREEN"