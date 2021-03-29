Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given

Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мировые СМИ. 

В настоящее время спасательные буксиры пытаются установить судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу.

Отмечается, что пока нет понимания того, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди находятся более 450 различных судов.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. Он сел на мель в начале прошлой недели, парализовав движение по Суэцкому каналу.  

Блокировка канала стоит мировой экономике порядка 10 млрд долларов в день. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2021, 13:58
    Гость: ABCD

    Что-то не везёт самым большим кораблям. Самый большой танкер сгорел, самый большой круизный лайнер утопили, теперь вот сухогруз своё получил...

  3. 29.03.2021, 11:29
    Гость: сняли

    чтобы заблокировать канал понадёжнее - мало ли что ещё в процессе буусировки может произойти :-)

  4. 29.03.2021, 10:49
    Гость: Ксения

    EVERGREEN - это компания, которой принадлежит судно, а Ever Given - название самого судна

  5. 29.03.2021, 10:32
    Гость: Забавно.

    В тексте контейнеровоз называют "Ever Given", а на фото на корпусе судна надпись "EVERGREEN"

Все комментарии (8)
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