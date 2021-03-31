Жителям Берлина запретили ходить по магазинам и музеям без теста на COVID

10:05 31.03.2021

С 31 марта в Берлине вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как пишет РБК, в соответствии с новыми правилами жителям города разрешается посещать ряд заведений только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Это решение было принято властями немецкой столицы 27 марта.

Так, без свежего отрицательного вируса на коронавирусную инфекцию горожанам запрещено посещать парикмахерские, музеи, непродовольственные магазины, мемориальные комплексы, музеи, массажные кабинеты, тату-салоны. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.

При этом данное ограничение не коснется посещения продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских.

В Берлине по-прежнему остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга.

В марте власти Австрии ввели меры наподобие берлинских. В Вене и двух восточных провинциях посещать непродовольственные магазины также разрешили только при наличии отрицательного теста на COVID-19.