Жителям Берлина запретили ходить по магазинам и музеям без теста на COVID

С 31 марта в Берлине вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как пишет РБК, в соответствии с новыми правилами жителям города разрешается посещать ряд заведений только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Это решение было принято властями немецкой столицы 27 марта. 

Так, без свежего отрицательного вируса на коронавирусную инфекцию горожанам запрещено посещать парикмахерские, музеи, непродовольственные магазины, мемориальные комплексы, музеи, массажные кабинеты, тату-салоны. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.

При этом данное ограничение не коснется посещения продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских. 

В Берлине по-прежнему остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга.

В марте власти Австрии ввели меры наподобие берлинских. В Вене и двух восточных провинциях посещать непродовольственные магазины также разрешили только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.03.2021, 14:10
    Гость: gvozd

    обратите внимание на Идентичность сиутации с москвой - берлинский "собянин" своим указом лишил берлинцев гражданских прав.. Вопреки Протестам и демонстрациям немцев.
    и кто же там бургомистер.. Müller (хе хе) - Социалист из социал-демократической партии.. недобольшевик так сказать.
    это Одна банда..

  3. 31.03.2021, 13:33
    Гость: старый партизан

    Милославский

    Непонятны эти манипуляции
    ///////////////
    Милославский вы осел.В Берлине немцы не живут, a арабы,русские,евреи ,анархисты. Сбережение нордического генофонда !

  4. 31.03.2021, 13:12
    Гость: Гость

    Я не понимаю, а кому хуже будет от всего этого? Если что, то лично я могу и в интернете заказать, что мне надо - даже домой привезут. А они что делать будут без клиентов. В смысле вы кого нагибаете - средний и малый бизнес? Что в принципе и следовало доказать - идёт тотальное уничтожение среднего класса по всему миру. Интересно, а что они вообще делать будут? Они же не привыкли к жизни в нищете - тут особая психология должна быть. Поэтому место настоящих нищих занять они не смогут - да и шибко умные они уже стали. Какое место все эти люди смогут занять в этом новом дивном мире, к которому они абсолютно не приспособлены. Но зато у них есть характер и голова на плечах. Как вы думаете? По-моему вы пилите сук на котором сидите. Знаете как говорят - для красивой женщины потерять свою красоту - хуже смерти. Вот также и они - скорее умрут, чем согласятся на нищету. Вы выпустили джина из бутылки, когда создали средний класс, и теперь этот джин способен пожрать даже вас самих...

  5. 31.03.2021, 13:05
    Гость: Однозначно сатрапы!

    там у них было предложение чтоб ходили в двух масках одновременно!

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Отказ от противостояния как путь нисхождения
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий. Часть пятая
Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют
Михаил Делягин: «Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют»
Крестьянский обед в поле. 1871 год
Как в России победить бедность
Избранное
Что делать, если муж решил жить отдельно
Сергей Бобунец объяснил на юбилее альбома «3000», почему поменял техно на диско
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
Ковид все спишет: смерть 13-ти больных из-за недостатка кислорода пытаются замолчать
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
«Современный человек озабочен секретностью персональных данных»
Волгоградцы активно протестуют против навязывания московского времени
Психолог Карина Вейнгард: биография и концепция «Три уровня осознанности»
Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды