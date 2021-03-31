Жителям Берлина запретили ходить по магазинам и музеям без теста на COVID
С 31 марта в Берлине вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Как пишет РБК, в соответствии с новыми правилами жителям города разрешается посещать ряд заведений только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Это решение было принято властями немецкой столицы 27 марта.
Так, без свежего отрицательного вируса на коронавирусную инфекцию горожанам запрещено посещать парикмахерские, музеи, непродовольственные магазины, мемориальные комплексы, музеи, массажные кабинеты, тату-салоны. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.
При этом данное ограничение не коснется посещения продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских.
В Берлине по-прежнему остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга.
В марте власти Австрии ввели меры наподобие берлинских. В Вене и двух восточных провинциях посещать непродовольственные магазины также разрешили только при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Возмездие!
обратите внимание на Идентичность сиутации с москвой - берлинский "собянин" своим указом лишил берлинцев гражданских прав.. Вопреки Протестам и демонстрациям немцев.
и кто же там бургомистер.. Müller (хе хе) - Социалист из социал-демократической партии.. недобольшевик так сказать.
это Одна банда..
Милославский
Непонятны эти манипуляции
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Милославский вы осел.В Берлине немцы не живут, a арабы,русские,евреи ,анархисты. Сбережение нордического генофонда !
Я не понимаю, а кому хуже будет от всего этого? Если что, то лично я могу и в интернете заказать, что мне надо - даже домой привезут. А они что делать будут без клиентов. В смысле вы кого нагибаете - средний и малый бизнес? Что в принципе и следовало доказать - идёт тотальное уничтожение среднего класса по всему миру. Интересно, а что они вообще делать будут? Они же не привыкли к жизни в нищете - тут особая психология должна быть. Поэтому место настоящих нищих занять они не смогут - да и шибко умные они уже стали. Какое место все эти люди смогут занять в этом новом дивном мире, к которому они абсолютно не приспособлены. Но зато у них есть характер и голова на плечах. Как вы думаете? По-моему вы пилите сук на котором сидите. Знаете как говорят - для красивой женщины потерять свою красоту - хуже смерти. Вот также и они - скорее умрут, чем согласятся на нищету. Вы выпустили джина из бутылки, когда создали средний класс, и теперь этот джин способен пожрать даже вас самих...
там у них было предложение чтоб ходили в двух масках одновременно!