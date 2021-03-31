Рим вышлет двух российских дипломатов после шпионского скандала
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти вышлют двух сотрудников российского посольства.
«При вызове в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества российского посла в Италии мы передали ему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленной высылке двух российских чиновников, участвующих в этом очень серьезном деле», - написал Ди Майо на своей странице в Facebook.
Также он поблагодарил разведку и государственные органы страны.
Напомним, ранее сообщилось, что итальянские спецслужбы задержали офицера итальянского флота и сотрудника аппарата российского военного атташе при передаче документов.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах задержания сотрудника посольства России в Италии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неужели русские агенты украли сереты приготовления итальянских макарон? А что еще может заинтересовать агентов в стране, навсегда отставшей от России в цифровых, военных, ядерных, космических технологиях?
Это за прошлогоднюю мед. помощь в корона-вирусную эпидемию.
Мягкий протест - это, например, "Кто как обзывается, так сам и называется".
Очередной "облом" путинской "конторы",как и шеф, способны только тащить и "отжимать" бизнес.Лохи позорные.
Выразили твердый протест. А ещё бывает мягкий.