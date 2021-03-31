Рим вышлет двух российских дипломатов после шпионского скандала

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти вышлют двух сотрудников российского посольства.

«При вызове в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества российского посла в Италии мы передали ему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленной высылке двух российских чиновников, участвующих в этом очень серьезном деле», - написал Ди Майо на своей странице в Facebook.

Также он поблагодарил разведку и государственные органы страны.

Напомним, ранее сообщилось, что итальянские спецслужбы задержали офицера итальянского флота и сотрудника аппарата российского военного атташе при передаче документов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах задержания сотрудника посольства России в Италии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.03.2021, 18:32
    Гость: Виктор

    Неужели русские агенты украли сереты приготовления итальянских макарон? А что еще может заинтересовать агентов в стране, навсегда отставшей от России в цифровых, военных, ядерных, космических технологиях?

  4. 31.03.2021, 16:50
    Гость: гнус

    Очередной "облом" путинской "конторы",как и шеф, способны только тащить и "отжимать" бизнес.Лохи позорные.

Все комментарии (8)
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