Рим вышлет двух российских дипломатов после шпионского скандала

15:07 31.03.2021

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что власти вышлют двух сотрудников российского посольства.

«При вызове в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества российского посла в Италии мы передали ему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленной высылке двух российских чиновников, участвующих в этом очень серьезном деле», - написал Ди Майо на своей странице в Facebook.

Также он поблагодарил разведку и государственные органы страны.

Напомним, ранее сообщилось, что итальянские спецслужбы задержали офицера итальянского флота и сотрудника аппарата российского военного атташе при передаче документов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах задержания сотрудника посольства России в Италии.