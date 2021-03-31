Украина запретила ввоз пшеницы и подсолнечного масла из России

12:21 31.03.2021

Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз ряда российских товаров, сообщает РИА Новости.

Так, в список попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти).

Также в перечне значатся ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.

Напомним, что правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на некоторые российские товары. Этот список неоднократно расширялся.