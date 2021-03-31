Украина запретила ввоз пшеницы и подсолнечного масла из России
Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз ряда российских товаров, сообщает РИА Новости.
Так, в список попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти).
Также в перечне значатся ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части.
Напомним, что правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на некоторые российские товары. Этот список неоднократно расширялся.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Товарищ Делягин убедительно доказал: в эрефии ничего не производится, а кормит россиян Батька Лукашенко. Что же тогда запрещает Украина?
Ага, и благодаря этому обширному вывозу зерна случились голодоморы, и миллионы погибших. Не было бы скотского отношения к собственному народу, армия не бросила бы оружие и не побежала в 41м. То что оставили за 4 месяца отступления потом отвоевывали 4 года и миллионы жизней. Вот такой вот великий вождь был у руля. Но вам, россиянам, такие нравятся.
Может у нас всё это подешевеет, раз рынки сбыта уменьшились
только сало в шоколаде.
момент начала войны баланс торговли был в пользу СССР. Т.е. СССР получил от Германии больше, чем сам дал. Причем нам шло оборудование, станки. Немцы зерно быстро съели, а СССР на немецких станках всю войну оружие делал.