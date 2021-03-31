Украина запретила ввоз пшеницы и подсолнечного масла из России

Кабинет министров Украины запретил с 10 апреля ввоз ряда российских товаров, сообщает РИА Новости.

Так, в список попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, различные виды бумаги (газетная, крафтовая, туалетная) и изделия из нее (картон, обычные и косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти).

Также в перечне значатся ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, некоторые виды веревки, инструменты для бурения, тележки, оси, колеса и их части. 

Напомним, что правительство Украины с 2016 года ввело эмбарго на некоторые российские товары. Этот список неоднократно расширялся.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.03.2021, 18:45
    Гость: Смешно читать

    Товарищ Делягин убедительно доказал: в эрефии ничего не производится, а кормит россиян Батька Лукашенко. Что же тогда запрещает Украина?

  2. 31.03.2021, 18:41
    Гость: Скептик

    Ага, и благодаря этому обширному вывозу зерна случились голодоморы, и миллионы погибших. Не было бы скотского отношения к собственному народу, армия не бросила бы оружие и не побежала в 41м. То что оставили за 4 месяца отступления потом отвоевывали 4 года и миллионы жизней. Вот такой вот великий вождь был у руля. Но вам, россиянам, такие нравятся.

  5. 31.03.2021, 16:55
    Гость: На

    момент начала войны баланс торговли был в пользу СССР. Т.е. СССР получил от Германии больше, чем сам дал. Причем нам шло оборудование, станки. Немцы зерно быстро съели, а СССР на немецких станках всю войну оружие делал.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Сколько в реальности мы с вами платим поборов в виде налогов на доходы
«В России сложилась парадоксальная ситуация – бедные платят налогов гораздо больше, чем богатые»
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий. Часть пятая
Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют
Михаил Делягин: «Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют»
Крестьянский обед в поле. 1871 год
Как в России победить бедность
Избранное
«Своя рука – владыка»: президенты, министры и депутаты обеспечили себе заоблачные пенсии
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
Брат 2. Живой саундтрек, 21 марта, «Крокус Сити Холл»
Едем в Венгрию: обзор страны
«Новые дикари. Ещё недавно, почти вчера, умение писать было базой всякого образования»
«Гестапо получилось»: ОМОН жестко подавил сопротивление рестораторов в Питере
Основы здорового питания - руководство
Марина Газманова: «Девочкам, воспитанным на сказках, трудно в жизни!»
Жасмин: «Счастье – это моя семья!»
Избавляемся от флюса народными методами
В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella