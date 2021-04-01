США пообещали поддержку Киеву в случае «военной агрессии» со стороны России

Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров военных министров двух стран.

Министр обороны Украины Андрей Тартан провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе.

«Глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня», — цитирует сообщение РБК.

Остин в ответ заверил, что США готовы и дальше поддерживать Украину «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму». «В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сообщает пресс-служба министерства.

1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.04.2021, 00:40
    Гость: gvozd

    это Русская земля..
    вы ее атомной бомбардироке собрались подвергать?
    совсем крыша поехала..

  5. 02.04.2021, 00:07
    Гость: ABCD

    Что-то мне подсказывает, что США кинут укропитеков, как кинули грузин.
    Будут подкидывать оружия, развед данные, фактически очевидно укропитеками будут командовать военные США, возможно переодетую в форму незалежности солдатню НАТО кинут на Донбасс, не сомневаюсь, что все польские ЧВК, прибалтийские и со всей Европы сброд и из США наёмники- все там будут.
    Не исключено, что Турция открыто поможет Киеву войсками, и своими БПЛА "бахтиярами".
    В таком случае забавно будет смотреть, как в Карабахе - в Донбассе Гегемон будет сливать "союзников".
    Что то я уже давно не верю ему...

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