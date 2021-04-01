Почти все иностранные дипломаты покинули КНДР в связи с пандемией
В связи с пандемией Северную Корею покинула значительная часть иностранных дипломатов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление посольства РФ в Пхеньяне.
В российской дипмиссии рассказали, что 18 марта из Пхеньяна выехали 38 иностранных гражданина. После пересечения границы с Китаем они остановились на двухнедельный карантин в городе Дуньдун.
"Теперь их путь лежит в Пекин или Шанхай, а далее - самолетом в свои страны", - говорится в сообщении посольства.
Дипломаты отмечают, что скорее всего данный выезд иностранцев не последний. На текущий момент в КНДР осталось менее 290 иностранцев.
"Покидающих корейскую столицу можно понять - далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", - отметили дипломаты.
В частности, полностью покинули страну дипломаты Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции. Также уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.
Что касается российской димписсии, то она продолжает свою работу, хотя и в несколько усеченном составе.
"Мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции", - резюмировали дипломаты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пишите без матерщины. И реальные доводы, а не флудомет.
Ответ не более маразматический, чем Ваш вопрос. А Вы что ожидали?
Толкали автомобили иностранных диппредставительств в КНДР ? Эх, куда вас занесло.
ты что -в две смены работаешь На всех страницах твои комменты а мой коммент в твой адрес твои коллеги не пропускают Ты им скажи что бы не все банили
На вопрос:"Восхищаетесь ли Вы Сталиным ?" девяносто три процента россиян ответили "ДА!!!" На вопрос:"Хотели бы ли Вы жить при Сталине?" семьдесят пять процентов россиян ответили:"Нет". Но россияне не оригинальны- большинство финнов восхищаются Лениным, но никто не хотел жить в ленинском СССР. Аналогично, никто из современных российских коммунистов никогда не поедет строить коммунизм в КНДР. А вот в США- охотно и с радостью.