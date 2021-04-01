Почти все иностранные дипломаты покинули КНДР в связи с пандемией

12:39 1.04.2021

В связи с пандемией Северную Корею покинула значительная часть иностранных дипломатов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление посольства РФ в Пхеньяне.

В российской дипмиссии рассказали, что 18 марта из Пхеньяна выехали 38 иностранных гражданина. После пересечения границы с Китаем они остановились на двухнедельный карантин в городе Дуньдун.

"Теперь их путь лежит в Пекин или Шанхай, а далее - самолетом в свои страны", - говорится в сообщении посольства.

Дипломаты отмечают, что скорее всего данный выезд иностранцев не последний. На текущий момент в КНДР осталось менее 290 иностранцев.

"Покидающих корейскую столицу можно понять - далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", - отметили дипломаты.

В частности, полностью покинули страну дипломаты Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции. Также уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

Что касается российской димписсии, то она продолжает свою работу, хотя и в несколько усеченном составе.

"Мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции", - резюмировали дипломаты.