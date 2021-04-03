В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По их данным, военные ВСУ стреляли из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое.
Точной информации о пострадавших пока нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это правила игры. А иначе нельзя - смысл всего теряется. И военного налога в 1,5%, а это млрд. 2, хорошо потребляется, и сидения в окопах и блиндажах. Так что приходится соблюдать правила. А то вдруг все прекратится, и кто тогда президент Украины? А РФ? А так одному с макроном и меркель, а тому с самим Байденом погутарить минутку другую можно. Без "войны" Украину вообще перестанут в мире узнавать. Хотя и сейчас толком не знают...
А почему это не сделали в 2014 году? Я имею ввиду Новороссию. Что тогда не сложилось? И почему должно сложиться именно сейчас? Есть ли логика в этом?
Приглашаю тебя к нам, обязательно со всей семьёй. Будешь нам показывать, как котлы делать и сделаем тебя главным судьёй. Расскажешь нам и про Новороссию и про Слобожанщину, но не с тёплого московского или воронежского дивана, а так сказать, с места событий. Ждём с нетерпением.
Кому заявили? Их кто-то слушает?
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.