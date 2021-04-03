В ЛНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков

15:32 3.04.2021

Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По их данным, военные ВСУ стреляли из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое.

Точной информации о пострадавших пока нет.