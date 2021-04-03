Привившийся «Спутником V» президент Аргентины сообщил о подозрении на COVID

12:14 3.04.2021

Президент Аргентины Альберто Фернандес, привившийся российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил о положительном тесте на антиген к коронавирусу. Он сказал, что ждет подтверждения методом ПЦР-тестирования, изолировался и уведомил всех, с кем контактировал в последние 48 часов.

«Хочу сказать вам, что сегодня в конце дня, после повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли, я провел тест на антиген, и он показал положительный результат. Пока я жду подтверждения тестом ПЦР, я изолировался и следую правилам и инструкциям моего лечащего врача»,— цитирует Фернандеса «Коммерсант». Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

На информацию о заболевании президента отреагировал разработчик вакцины Центр имени Гамалеи. «Если инфекция действительно выявлена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без тяжелых симптомов. Желаем вам скорейшего выздоровления»,— говорится в сообщении, опубликованном на странице вакцины в Twitter. Центр пожелал президенту Аргентины скорейшего выздоровления.