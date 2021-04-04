В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий фараонов

13:10 4.04.2021

Торжественная церемония по перевозке мумий египетских фараонов прошла в столице Египта Каире.

22 мумии (18 фараонов и четыре царицы) были перевезены из Каирского египетского музея в Национальный музей египетской цивилизации, сообщает "Интерфакс". Процессия шла в хронологическом порядке царствований - от правителя 17-й династии Секененре Таа II до Рамзеса IX, который правил в XII веке до нашей эры.

Ограничения из-за пандемии на проведение собраний под открытым небом были сняты. Грандиозная церемония, названная ее организаторами "золотым парадом фараонов", началась в 20.00 по каирскому времени (21.00 по Москве). Каждую мумию везли на отдельном автомобиле, украшенном и снабженном специальными амортизаторами, и окружали кортежем с копиями боевых колесниц, запряженными лошадьми.

На время переезда мумии были помещены в специальные ящики, заполненные азотом. Такой способ помогает защитить мумии от внешних разрушающих факторов. Дороги вдоль маршрута также были перемощены, чтобы обеспечить плавность езды.

Новые экспонаты будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 апреля.