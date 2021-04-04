В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий фараонов

Торжественная церемония по перевозке мумий египетских фараонов прошла в столице Египта Каире. 

22 мумии (18 фараонов и четыре царицы) были перевезены из Каирского египетского музея в Национальный музей египетской цивилизации, сообщает "Интерфакс". Процессия шла в хронологическом порядке царствований - от правителя 17-й династии Секененре Таа II до Рамзеса IX, который правил в XII веке до нашей эры.

Ограничения из-за пандемии на проведение собраний под открытым небом были сняты. Грандиозная церемония, названная ее организаторами "золотым парадом фараонов", началась в 20.00 по каирскому времени (21.00 по Москве). Каждую мумию везли на отдельном автомобиле, украшенном и снабженном специальными амортизаторами, и окружали кортежем с копиями боевых колесниц, запряженными лошадьми.

На время переезда мумии были помещены в специальные ящики, заполненные азотом. Такой способ помогает защитить мумии от внешних разрушающих факторов. Дороги вдоль маршрута также были перемощены, чтобы обеспечить плавность езды.

Новые экспонаты будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 апреля.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.04.2021, 19:26
    Гость: )))

    Неугомонная мадам.
    С клиповыми познаниями.
    Сначала б надо поинтересоваться,кто и зачем создал негроидов.
    Ещё вспомните Blm ,чем не восстание египетских мумий?

  2. 04.04.2021, 18:39
    Гость: )))

    Фараоны к арабам не имеют отношения,да и к человекам не совсем относятся. Сама их антропометрия показывает это. Это-смотрители, оставленные на Земле последними атлантами,такими,как Гермес трисмегист.(автор пирамид,жил на Земле 30 тыс.лет).сам же
    Египет-осколок Атлантиды.

  3. 04.04.2021, 18:28
    Гость: дан

    а когда подобную церемонию проведут на Красной Площади Там много чего вывозить надо

  4. 04.04.2021, 18:11
    Гость: Изречение, чтобы принести душу к телу

    – О ты, уносящий души живых! О ты, отсекающий тени!
    О вы, боги над живущими! Идите,принесите душу Осириса N, чтобы она могла соединиться с телом, чтобы его сердце возрадовалось, чтобы его душа вошла в его тело и в его сердце; поместите его душу в его тело и в его сердце, соедините его душу с телом и его сердцем!..

  5. 04.04.2021, 17:27
    Гость: тех фараонов котрые не имеют отношения к египтянам

    греческую династию Птолемеев ЕГИПТЯНЕ НА ЭТОМ ШОУ И НЕ ВСПОМИНАЛИ. Египтяне вспоминали тех фараонов которые к ним арабам имеют отношение: Хатшепсут, Рамзес,Тутанхамон.

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