В Каире прошла торжественная церемония перевозки мумий фараонов
Торжественная церемония по перевозке мумий египетских фараонов прошла в столице Египта Каире.
22 мумии (18 фараонов и четыре царицы) были перевезены из Каирского египетского музея в Национальный музей египетской цивилизации, сообщает "Интерфакс". Процессия шла в хронологическом порядке царствований - от правителя 17-й династии Секененре Таа II до Рамзеса IX, который правил в XII веке до нашей эры.
Ограничения из-за пандемии на проведение собраний под открытым небом были сняты. Грандиозная церемония, названная ее организаторами "золотым парадом фараонов", началась в 20.00 по каирскому времени (21.00 по Москве). Каждую мумию везли на отдельном автомобиле, украшенном и снабженном специальными амортизаторами, и окружали кортежем с копиями боевых колесниц, запряженными лошадьми.
На время переезда мумии были помещены в специальные ящики, заполненные азотом. Такой способ помогает защитить мумии от внешних разрушающих факторов. Дороги вдоль маршрута также были перемощены, чтобы обеспечить плавность езды.
Новые экспонаты будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 апреля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неугомонная мадам.
С клиповыми познаниями.
Сначала б надо поинтересоваться,кто и зачем создал негроидов.
Ещё вспомните Blm ,чем не восстание египетских мумий?
Фараоны к арабам не имеют отношения,да и к человекам не совсем относятся. Сама их антропометрия показывает это. Это-смотрители, оставленные на Земле последними атлантами,такими,как Гермес трисмегист.(автор пирамид,жил на Земле 30 тыс.лет).сам же
Египет-осколок Атлантиды.
а когда подобную церемонию проведут на Красной Площади Там много чего вывозить надо
– О ты, уносящий души живых! О ты, отсекающий тени!
О вы, боги над живущими! Идите,принесите душу Осириса N, чтобы она могла соединиться с телом, чтобы его сердце возрадовалось, чтобы его душа вошла в его тело и в его сердце; поместите его душу в его тело и в его сердце, соедините его душу с телом и его сердцем!..
греческую династию Птолемеев ЕГИПТЯНЕ НА ЭТОМ ШОУ И НЕ ВСПОМИНАЛИ. Египтяне вспоминали тех фараонов которые к ним арабам имеют отношение: Хатшепсут, Рамзес,Тутанхамон.