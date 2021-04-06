США ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией

США объявили о введении санкций против Управления оборонной промышленности (SSB) Турции, а также четырех турецких чиновников за связи с оборонным сектором РФ, пишет "Интерфакс". 

Уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля. В документе говорится, что несколько лет назад SSB провело "существенную транзакцию" с Россией. При этом нет упоминания российских ЗРК С-400, за покупку которых США грозили Турции санкциями.

В связи с этим в отношении предприятия, его главы и еще трех руководителей вводятся санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)

Согласно уведомлению, гражданам США запрещается вести дела с этими гражданами Турции. Активы фигурантов списка в США замораживаются, американские власти не будут выдавать въездные визы этим людям.

В отношении SSB вводится запреты на экспорт американской продукции. Запрещается выдавать SSB кредиты более чем на $10 млн.

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