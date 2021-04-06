Киев отказался отправлять делегацию в Минск на переговоры по Донбассу
Украина отказалась посылать делегацию на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минск, в случае если они возобновятся в очном формате, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
По его словам, в случае очной встречи, Украина будет искать другую страну для проведения переговоров. Власти Украины заявили, что данное решение связано не с протестами, проходящими в Белоруссии, а с тем, что Минск находится "под контролем России".
"Поскольку сегодня Белоруссия пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории", — прокомментировал Резников, добавив, что в Белоруссии доминирует "антиукраинская риторика".
Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи.
Ранее глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук, заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет. Кроме того, на минувшей неделе он выступил с резким заявлением, назвав Белоруссию холуем России, а Украину — врагом, а также потребовал исключить из переговоров ДНР Майю Пирогову.
В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дядя Сэм не разрешил свидомым ехать на переговоры в Минск.
Конфликт в Донбассе, сейчас его и военным тяжело назвать, внутреннее дело Украины. С этим согласны и кремлевские власти. Поэтому участие представителей РФ да еще с государственным статусом в какой-то ТКГ - непонятно. Что за субъект, какими полномочиями, кем наделен? Втягивание РФ в этот базар имеет для нее нежелательные последствия: ее трактуют, как агрессора, конфликт - как международный, война, правда, специфическая, "гибридная". ЛДНР, таким обоазом - наемники, шестерки, марионетки Кремля. Никаких доказательств нарушений со стороны ВСУ нет: в т.н. "неоккупированном" Донбассе тишь да гладь, ни подполья, ни партизанского движения нет.В общем - "специфическая" ситуация, которая не на пользу простым людям. Но они - неорганизованы, боязливы. В общем, совсем не то, что было при большевиках. Поэтому какая перспектива - неизвестно.
В Беларуси, нет действующей легитимной власти. Президент Беларуси выдавлена за границу.
Не бреши, никаких хохлов ты не кормишь. Дебил-с. Да и сам никаких налогов не платишь, может шо удастся взять, да и то. С чего? Какие доходы получаешь? Зарплату, корпоративные доходы, в аренду сдаешь?
Готовятся к войне, видимо.. А раз война, то уж какие переговоры..