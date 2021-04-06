Киев отказался отправлять делегацию в Минск на переговоры по Донбассу

Украина отказалась посылать делегацию на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минск, в случае если они возобновятся в очном формате, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

По его словам, в случае очной встречи, Украина будет искать другую страну для проведения переговоров. Власти Украины заявили, что данное решение связано не с протестами, проходящими в Белоруссии, а с тем, что Минск находится "под контролем России".

"Поскольку сегодня Белоруссия пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории", — прокомментировал Резников, добавив, что в Белоруссии доминирует "антиукраинская риторика".

Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи.

Ранее глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук, заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет. Кроме того, на минувшей неделе он выступил с резким заявлением, назвав Белоруссию холуем России, а Украину — врагом, а также потребовал исключить из переговоров ДНР Майю Пирогову.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.04.2021, 17:31
    Гость: со стороны

    Конфликт в Донбассе, сейчас его и военным тяжело назвать, внутреннее дело Украины. С этим согласны и кремлевские власти. Поэтому участие представителей РФ да еще с государственным статусом в какой-то ТКГ - непонятно. Что за субъект, какими полномочиями, кем наделен? Втягивание РФ в этот базар имеет для нее нежелательные последствия: ее трактуют, как агрессора, конфликт - как международный, война, правда, специфическая, "гибридная". ЛДНР, таким обоазом - наемники, шестерки, марионетки Кремля. Никаких доказательств нарушений со стороны ВСУ нет: в т.н. "неоккупированном" Донбассе тишь да гладь, ни подполья, ни партизанского движения нет.В общем - "специфическая" ситуация, которая не на пользу простым людям. Но они - неорганизованы, боязливы. В общем, совсем не то, что было при большевиках. Поэтому какая перспектива - неизвестно.

  3. 06.04.2021, 17:24
    Гость: Ослябя

    В Беларуси, нет действующей легитимной власти. Президент Беларуси выдавлена за границу.

  4. 06.04.2021, 16:47
    Гость: ответ

    Не бреши, никаких хохлов ты не кормишь. Дебил-с. Да и сам никаких налогов не платишь, может шо удастся взять, да и то. С чего? Какие доходы получаешь? Зарплату, корпоративные доходы, в аренду сдаешь?

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