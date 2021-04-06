Киев отказался отправлять делегацию в Минск на переговоры по Донбассу

11:15 6.04.2021

Украина отказалась посылать делегацию на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минск, в случае если они возобновятся в очном формате, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

По его словам, в случае очной встречи, Украина будет искать другую страну для проведения переговоров. Власти Украины заявили, что данное решение связано не с протестами, проходящими в Белоруссии, а с тем, что Минск находится "под контролем России".

"Поскольку сегодня Белоруссия пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории", — прокомментировал Резников, добавив, что в Белоруссии доминирует "антиукраинская риторика".

Трехсторонняя контактная группа ведет переговоры в Минске с 2014 года. В условиях пандемии они проходят по видеосвязи.

Ранее глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук, заявлял, что допускает перенос площадки из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет. Кроме того, на минувшей неделе он выступил с резким заявлением, назвав Белоруссию холуем России, а Украину — врагом, а также потребовал исключить из переговоров ДНР Майю Пирогову.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ОБСЕ сообщает о значительном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику и применяют при обстрелах артиллерию.