Тромбозы внесут в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

22:44 7.04.2021

Европейский регулятор (EMA) после проведения дополнительных исследований признал вероятной связь вакцинации препаратом AstraZeneca с тяжелыми тромбозами. Однако это случается крайне редко, а преимущества вакцинации все равно перевешивают риски.

Во время пресс-конференции руководство EMA сообщило, что десятки случаев тромбоэмболий (на миллионы привитых) схожи по картине с гепарин-индуцированными тромбоцитопениями и предположительно вызваны иммунным ответом, но их конкретный механизм остается неясным.

«Атипичные тромбозы при низкой концентрации тромбоцитов следует указать как очень редкий побочный эффект вакцины AstraZeneca», — заявили в пресс-службе регулятора.

EMA пришла к выводу, что данный побочный эффект не был обнаружен иследователями на стадии клинических испытаний, но был успешно «отловлен» системой мониторинга, созданной в Евросоюзе. Испытания вакцины будут продолжены.

Как пишет Bloomberg, такие результаты угрожают темпам вакцинации в Европейском союзе из-за падения доверия населения к разработанным вакцинам.

Сегодня, 7 апреля, Великобритания рекомендовала гражданам младше 30 лет прививаться альтернативными вакцинами - BioNTech/Pfizer или Moderna.