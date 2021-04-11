Эрдоган заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной
России и Украине ради безопасности региона нужно как можно скорее урегулировать свои разногласия за столом переговоров, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе", - приводит слова президента агентство Anadolu.
Накануне Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована путем диалога. Эрдоган также указывал, что фундаментальная цель Турции состоит в сохранении мирной обстановки в Черном море, напоминает "Интерфакс".
Днем ранее, в пятницу, состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эрдоганом.
С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на ваш вопрос не отверит, потому как ответа не имеет. Это в качестве погремушки словестной, погремел погремушкой "Если -- превратится в демократическую (по классическим понятиям) страну" и полагает, что сошёл за умного. Помимо всего, "Стерх в кандалах" - явный укроп.
дядя дёма, ты дурак?
Если бы Крым был бы б ненужен США, не было бы кровавого нацюковського путча февраля 2014-го, на было бы граждаской войны на Украине. Несомненно Крым нужет США. Не в акчестве 51-го штата, но в качестве важного объекта мирового господства, "пан-американа". И в качестве, если бы удалось бы захватить влияние на Крым через хахлов в 2014-м быб.
"Не верь бабе, не верь турку, не верь непьющему..." Петр 1
Переговоры между сегодняшними РФ и Украиной невозможны. Если иметь в виду не имитацию, а результативные переговоры. Нет политических сил, ориентированных на результат. А такими могут быть только политические силы, которые выражают интересы и позиции творческих, предпринимательских слоев( буржуазии), поддерживаемых массами трудящихся, или радикально-социалистические(чтобы не пугать). Сейчас ни там, ни там таких нет, есть Бог весть что. Какие-то экономические, социальные и политичееские ..., за которыми многомиллионные массы лентяев, дармоедов. В общем, плебса в позднеримском смысле: хлеба и зрелищ! Поэтому дай Бог, чтобы эта тягомотина продолжалась без больших жертв, хотя итог будет неважным. В Украине однозначно выйдут из строя по причине полного физического износа основные производственные фонды, которые сейчас все еще дают многие десятки миллиардов (агропродукция все еще только 40% экспорта), истощится от беспощадной эксплуатации земля, оставят страну работоспособные люди - и тогда кранты. Никаких инвестиций(серьезных) нет и быть не может. Ну, и т.д.
ырдоган нарисовался.