Эрдоган заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной

17:50 11.04.2021

России и Украине ради безопасности региона нужно как можно скорее урегулировать свои разногласия за столом переговоров, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе", - приводит слова президента агентство Anadolu.

Накануне Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована путем диалога. Эрдоган также указывал, что фундаментальная цель Турции состоит в сохранении мирной обстановки в Черном море, напоминает "Интерфакс".

Днем ранее, в пятницу, состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эрдоганом.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.