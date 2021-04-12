В офисе Зеленского исключили возможность наступления Киева в Донбассе

Фото с сайта facebook.com

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» сообщила, что украинская сторона не планирует начинать активные боевые действия в Донбассе. По ее словам, «Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми».

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорил о готовности Киева к полномасштабным военным действиям.

«Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми,— сказала она в эфире телеканала "Дом".— Но другое дело — это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать?»

В прошлом месяце The New York Times написала, что к украинским границам были стянуты 4 тысячи российских силовиков, вдоль границ разместились 28 батальонных тактических групп ВС России. Минобороны РФ объяснило переброску войск плановыми учениями Южного военного округа. В Кремле заявили, что Москва осуществляет передислокацию вооруженных сил внутри страны по своему усмотрению и это не должно никого беспокоить.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.04.2021, 17:53
    Гость: Ха

    Мир на Донбассе? Как будто войну там Украина устроила. Как только уберётесь восвояси, так и будет там мир.

  2. 12.04.2021, 17:50
    Гость: Русский

    Никто не запрещает разговаривать на русском
    На Донбассе на сегодня войны нет.
    С Россией будет мир и дружба. С первого дня после воров.

  3. 12.04.2021, 17:46
    Гость: Правильно!

    Великий и Ужасный специально и аккуратно перенёс окончание строительства газопровода СП-2 с апреля на осень, чтобы посмотреть, как западных нацюков и бандерву будет плющить под козью морду!

  4. 12.04.2021, 17:46
    Гость: личный опыт

    кто ж виноват, что не подсуетился. Теперь хвосты коровам крутишь, а мог бы в люди выйти.

  5. 12.04.2021, 17:39
    Гость: Какой

    Вы русский, Вы больше зеленский.Не стоит людей ,задевать тем более что Вам обратился я на Вы.

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