В офисе Зеленского исключили возможность наступления Киева в Донбассе

11:54 12.04.2021

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» сообщила, что украинская сторона не планирует начинать активные боевые действия в Донбассе. По ее словам, «Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми».

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорил о готовности Киева к полномасштабным военным действиям.

«Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми,— сказала она в эфире телеканала "Дом".— Но другое дело — это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать?»

В прошлом месяце The New York Times написала, что к украинским границам были стянуты 4 тысячи российских силовиков, вдоль границ разместились 28 батальонных тактических групп ВС России. Минобороны РФ объяснило переброску войск плановыми учениями Южного военного округа. В Кремле заявили, что Москва осуществляет передислокацию вооруженных сил внутри страны по своему усмотрению и это не должно никого беспокоить.