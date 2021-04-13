Шойгу заявил о перемещении войск НАТО к границам России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о стягивании войск НАТО к границам России в Причерноморье и на Балтике.
По его словам, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".
Шойгу сообщил, что сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу, пишет ТАСС.
По сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской, рассказал министр обороны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Плохо мы еще учим курсантов :)
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А кавказцы так и ушли живыми? А потом?
Мои шансы неплохие, даже если несколько убавить, останется достаточно.
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И вообще, это не очень важно..
Я не могу исправить людей.
Хутор, исчезни.
А они перемещают войска НАТО по странам НАТО, т.е. тоже внутри СВОЕЙ территории. Куда и как - решает командование НАТО. Это их дело и их право. Словом, зеркалочка.
Повозмущаться, конечно, можно, но это будет выглядеть неубедительно, и только вызовет насмешки. Поддержать-то возмущение в Европе некому, ну, к кому там апеллировать - хоть одну страну назовите, кроме Беларуси? А так все официально поддерживают Украину - смотрите итоги голосования по Резолюции Генассамблеи ООН по Крыму в декабре прошлого года. Печалька.
В рай не терпится? Так, туда с такими постами не пускают.