Шойгу заявил о перемещении войск НАТО к границам России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © KM.RU, © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о стягивании войск НАТО к границам России в Причерноморье и на Балтике.

По его словам, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".

Шойгу сообщил, что сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу, пишет ТАСС.

По сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской, рассказал министр обороны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.04.2021, 00:49
    Гость: Да

    Мои шансы неплохие, даже если несколько убавить, останется достаточно.
    ---

    И вообще, это не очень важно..

    Я не могу исправить людей.

  4. 13.04.2021, 22:02
    Гость: такиминадо

    А они перемещают войска НАТО по странам НАТО, т.е. тоже внутри СВОЕЙ территории. Куда и как - решает командование НАТО. Это их дело и их право. Словом, зеркалочка.
    Повозмущаться, конечно, можно, но это будет выглядеть неубедительно, и только вызовет насмешки. Поддержать-то возмущение в Европе некому, ну, к кому там апеллировать - хоть одну страну назовите, кроме Беларуси? А так все официально поддерживают Украину - смотрите итоги голосования по Резолюции Генассамблеи ООН по Крыму в декабре прошлого года. Печалька.

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