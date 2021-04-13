Шойгу заявил о перемещении войск НАТО к границам России

16:33 13.04.2021

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о стягивании войск НАТО к границам России в Причерноморье и на Балтике.

По его словам, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".

Шойгу сообщил, что сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу, пишет ТАСС.

По сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской, рассказал министр обороны.