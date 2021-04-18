Чехия рассекретит отчет о причастности спецслужб РФ к взрыву в Врбетице
Правительство Чехии рассекретит документ о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток республики) в 2014 году. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр страны Андрей Бабиш.
"Правительство это [отчет чешских спецслужб] рассмотрит, правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать", - цитирует Бабиша ТАСС.
Чешское правительство в понедельник рассмотрит документ о причастности российских спецслужб к инциденту в Врбетице. Его подготовила Служба безопасности и информации, являющаяся контрразведкой Чехии. В нем, по словам премьера, приводятся доказательства причастности агентов российских спецслужб к взрыву в Врбетице. В частности, спецслужбы Чехии утверждают, что Александр Петров и Руслан Боширов (они же Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых в Великобритании обвиняют в попытке отравления "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, были на месте взрыва в 2014 году.
В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я не понял... из-за 50 тонн боеприпасов спецоперацию проводить...
У чехов конкретно в черепе заклинило.
.... Аргументация - как и про НОВИЧЁК? Хайли лайкли...? Ну, конечно, есть у кого поучиться....
Нет,с чехами не надо ругаться,а организовать там свои схроны.
50 тонн взрывчатки только в одной деревне!
Я думаю, этого мало! Россия должна взять ответственность, за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки!!!
Что это за позиция нашего руководства? Надо дать ответку, расссекретить участие и потенциял Чехии во 2-ой мировой, как они там фашистам прислуживали и людей мочили. Как они в геноциде народов учавствовали. Как они страну сдали амерам в 90 -е.Что нет компромата на поджопников США? Да не может быть такого.