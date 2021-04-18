Чехия рассекретит отчет о причастности спецслужб РФ к взрыву в Врбетице

Правительство Чехии рассекретит документ о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток республики) в 2014 году. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Правительство это [отчет чешских спецслужб] рассмотрит, правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать", - цитирует Бабиша ТАСС.

Чешское правительство в понедельник рассмотрит документ о причастности российских спецслужб к инциденту в Врбетице. Его подготовила Служба безопасности и информации, являющаяся контрразведкой Чехии. В нем, по словам премьера, приводятся доказательства причастности агентов российских спецслужб к взрыву в Врбетице. В частности, спецслужбы Чехии утверждают, что Александр Петров и Руслан Боширов (они же Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых в Великобритании обвиняют в попытке отравления "Новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, были на месте взрыва в 2014 году.

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.04.2021, 15:50
    Гость: личный опыт

    Я не понял... из-за 50 тонн боеприпасов спецоперацию проводить...
    У чехов конкретно в черепе заклинило.

  2. 18.04.2021, 15:49
    Гость: PYX

    .... Аргументация - как и про НОВИЧЁК? Хайли лайкли...? Ну, конечно, есть у кого поучиться....

  3. 18.04.2021, 15:44
    Гость: Nic

    Нет,с чехами не надо ругаться,а организовать там свои схроны.
    50 тонн взрывчатки только в одной деревне!

  4. 18.04.2021, 15:26
    Гость: Шило

    Я думаю, этого мало! Россия должна взять ответственность, за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки!!!

  5. 18.04.2021, 15:18
    Гость: Светлый

    Что это за позиция нашего руководства? Надо дать ответку, расссекретить участие и потенциял Чехии во 2-ой мировой, как они там фашистам прислуживали и людей мочили. Как они в геноциде народов учавствовали. Как они страну сдали амерам в 90 -е.Что нет компромата на поджопников США? Да не может быть такого.

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