Прага потребовала лишить российское посольство части земли

23:59 19.04.2021

Власти Праги требуют от России вернуть половину гектара городского парка Стромовка. Сейчас на этой территории находятся здания, принадлежащие российскому посольству. Однако согласно земельному кадастру, этот участок принадлежит Чехии. Теперь Прага просит правительство принять меры, чтобы эта территория снова стала частью пражского парка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на чешские СМИ.

«Совет столичного города Праги призывает правительство Чешской Республики провести переговоры о возвращении территории посольства Российской Федерации в Праге в те границы, как до 21 августа 1968 года, и использовать участок 1782/1 как указано в кадастре недвижимости»,— говорится в постановлении муниципальных властей.

Прага также призвала правительство скорректировать количество мест для парковки российских дипломатов. Согласно постановлению столичного городского совета, у сотрудников посольства РФ должно быть столько же парковочных мест, сколько у чешских дипломатов в Москве.

МИД России прокомментировал предложение вернуть земли, напомнив, что эти участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих тогда советско-чехословацких соглашений. Там напомнили, что ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций.

«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному “инструментарию”, напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы»,— говорится в сообщении министерства.