Путин выступит на онлайн-саммите по климату 22 апреля

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции 22 апреля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Кремля.

При этом Путин будет выступать на онлайн-саммите вживую, а не в записи.

США планируют 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 01:48
    Гость: Шило

    Понятно, что этот саммит, проводят не для климата, всем на него, глубоко до ветра! Он проводится, для нового витка разжигания руссофобии, обвинения России во всем, и принятия новых санкций. Нас, ни кто, слушать не собирается. Решение у запада, уже готово.Ждите.

  2. 19.04.2021, 23:56
    Гость: IgS

    все что там ему нужно это показать видео из Якутска - с покадровой, ежедневной температурой в течение двух месяцев - стабильно ниже -51С. И спросить как они - остальная шелупонь планирует помочь нам справиться с этими морозами.

  3. 19.04.2021, 23:03
    Гость: SS

    Саммит по климату троцкисты устроили аккурат в день рождения дедушки Ленина. Левацкий кагал глобалов намекает дуракам, что тема климата - это посто предлог для будущего раскулачивания и продразверсток. Удмуртского актера пригласили толкануть на шабаше речь чисто по приколу - поржать.

  4. 19.04.2021, 22:09
    Гость: Слово хозяина

    закон для раба, особенно на галере. Уже и переговоры начали о предстоящей встрече. А как прислуга пузыри то пускала и щёки надувала - да мы, да он, да ни зашто. Рабу с галеры ползать и утираться не привыкать.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
«События в США в 60-е годы 19 века и события в СССР в конце 80-х годов 20 века очень похожи. И там, и там – кризис целостности»
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
Главный аргумент – бейсбольная бита. Мигранты вытесняют русских с дорог и из бизнеса
Путин нашел способ унизить Байдена в ответ на «убийцу»
Избранное
Кавказские Минеральные Воды: от «русского Баден-Бадена» к крупнейшему бальнеокурорту страны
«Макрон нуждается в лечении психики»: Эрдоган встал на защиту ислама от «просвещенной» Европы
«Сила взаимной ненависти такова, что Нагорный Карабах может быть либо армянским, либо азербайджанским, но абсолютно точно он не будет общим домом для обоих народов»
АвтоВАЗ выпустил 30-миллионную «Ладу»
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
Цифровой иммунный паспорт: вакцинированные от СOVID-19 получат QR-код и будут привязаны к специальному приложению
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
Забота у нас такая: жители России истосковались по участливому правителю
Как выбрать самый лучший каркасный бассейн?