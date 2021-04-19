Путин выступит на онлайн-саммите по климату 22 апреля
Президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции 22 апреля.
"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Кремля.
При этом Путин будет выступать на онлайн-саммите вживую, а не в записи.
США планируют 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Понятно, что этот саммит, проводят не для климата, всем на него, глубоко до ветра! Он проводится, для нового витка разжигания руссофобии, обвинения России во всем, и принятия новых санкций. Нас, ни кто, слушать не собирается. Решение у запада, уже готово.Ждите.
все что там ему нужно это показать видео из Якутска - с покадровой, ежедневной температурой в течение двух месяцев - стабильно ниже -51С. И спросить как они - остальная шелупонь планирует помочь нам справиться с этими морозами.
Саммит по климату троцкисты устроили аккурат в день рождения дедушки Ленина. Левацкий кагал глобалов намекает дуракам, что тема климата - это посто предлог для будущего раскулачивания и продразверсток. Удмуртского актера пригласили толкануть на шабаше речь чисто по приколу - поржать.
закон для раба, особенно на галере. Уже и переговоры начали о предстоящей встрече. А как прислуга пузыри то пускала и щёки надувала - да мы, да он, да ни зашто. Рабу с галеры ползать и утираться не привыкать.
как размер моей пенсии зависит от климата?