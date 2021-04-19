Путин выступит на онлайн-саммите по климату 22 апреля

19:20 19.04.2021

Президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции 22 апреля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Кремля.

При этом Путин будет выступать на онлайн-саммите вживую, а не в записи.

США планируют 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.