Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ
МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96. Об этом заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
"Послу (Николаю — Прим. ред.) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", — цитирует министра РИА Новости.
Причиной инцидента стал пролет российского самолета Ил-96-400ВПУ через воздушное пространство Колумбии. Для его перехвата были подняты истребители KFIR. После их требования немедленно покинуть границы страны, российский самолет исполнил распоряжение.
По данным минобороны Колумбии, самолет ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.
Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уже закончилась наркота, больше заняться нечем, так теперь ловить черную кошку в черной комнате.
Опять GLASNOST барахлит.
правительство Колумбии не посчитало нужным обращаться за советом к хохлам,пан баклан.
Абсолютно согласен.Что там вообще может делать такой самолет- только одно-на стрелку полетели начальники с колумбийскими паханами.Интересно какой номер у самолета-случайно не тот на котором вывозили чемоданы из аргентины.
Помнится осенью прошлого года уже был скандал с российскими дипломатами, попавшимися на границе с чемоданами кокаина. Как же теперь они будут жить и работать на благо страны, если Колумбия откажется поставлять животворящий порошок?