Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ

10:02 20.04.2021

МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96. Об этом заявила глава ведомства Клаудиа Блум.

"Послу (Николаю — Прим. ред.) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", — цитирует министра РИА Новости.

Причиной инцидента стал пролет российского самолета Ил-96-400ВПУ через воздушное пространство Колумбии. Для его перехвата были подняты истребители KFIR. После их требования немедленно покинуть границы страны, российский самолет исполнил распоряжение.

По данным минобороны Колумбии, самолет ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.