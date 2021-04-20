Колумбия выразила России протест из-за нарушения воздушных границ

МИД Колумбии вручил послу России в Боготе ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96. Об этом заявила глава ведомства Клаудиа Блум.

"Послу (Николаю — Прим. ред.) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", — цитирует министра РИА Новости.

Причиной инцидента стал пролет российского самолета Ил-96-400ВПУ через воздушное пространство Колумбии. Для его перехвата были подняты истребители KFIR. После их требования немедленно покинуть границы страны, российский самолет исполнил распоряжение.

По данным минобороны Колумбии, самолет ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 19:43
    Гость: А разве в Колумбии

    уже закончилась наркота, больше заняться нечем, так теперь ловить черную кошку в черной комнате.

  3. 20.04.2021, 16:08
    Гость: нехохол

    правительство Колумбии не посчитало нужным обращаться за советом к хохлам,пан баклан.

  4. 20.04.2021, 16:05
    Гость: ник

    Абсолютно согласен.Что там вообще может делать такой самолет- только одно-на стрелку полетели начальники с колумбийскими паханами.Интересно какой номер у самолета-случайно не тот на котором вывозили чемоданы из аргентины.

  5. 20.04.2021, 13:43
    Гость: слесарь Вася

    Помнится осенью прошлого года уже был скандал с российскими дипломатами, попавшимися на границе с чемоданами кокаина. Как же теперь они будут жить и работать на благо страны, если Колумбия откажется поставлять животворящий порошок?

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Ичкерия и Украина: напрашивающиеся параллели
Путин нашел способ унизить Байдена в ответ на «убийцу»
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Запрет фондов и НПО: Москва ответила на санкции США
Чехия изобличает Петрова, Боширова и Кремль
Избранное
Об уничтожении тольяттинского «Томета»
«Надела на голову трусы мужа»: коронавирус окончательно искорежил психику жителей России
Пожары служат прикрытием для незаконных вырубок лесов в Сибири и на Дальнем Востоке
«И, конечно, подпевать лучше хором». Российские гимн и флаг станут модными
Сергей Черняховский. Советы для Лукашенко
Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW
Бандеровцы из Тарусы
Крым уйдет от санкций в особую зону
Как рассчитать потребность в калориях. А вы знали?
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию