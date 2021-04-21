МИД Чехии поставил России ультиматум

Чехия уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, рассказывая об итогах вызова в МИД посла России Александра Змеевского.

«Российская Федерация должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве», — цитирует Кулханека РБК.

По его словам, высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, но Россия ответила непропорционально.

После высылки 20 чешских дипломатов в посольстве в Москве остались работать практически пять человек. Кроме того, Москва запретила чешским дипломатам нанимать на работу россиян.

В Кремле на это требование ответили, что с Россией бесполезно разговаривать в таком стиле. «Именно сегодня в послании [Федеральному собранию] президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.04.2021, 01:25
    Гость: Жека

    Сколько зря погибло, ранено, пропало без вести Русских, чтобы город Прага - просто был. 1945. Что мешало нам разъ..ть Вену, Прагу, Краков (Варшаву - это к друзьям-фашистам). Надо заканчивать с нашей политической элитой, и Евросоюзом. У Евросоюза - сейчас отсутствует армия. В любой стране ЕС (она миним). Серьезно - только присутствие США - не успеют развернуться. Жителей Евросоюза (концлагеря) по 30000 - на нашу территорию - основа переговоров

  2. 22.04.2021, 00:26
    Гость: Мда, можно конечно поставить чехов раком

    Только сама Россия уже давно раком стоит. Можно сколько угодно оскорблять чехов, мы от этого лучше жить не станем. Все эти визги из Европы - просто отвлекающий мусор. Глобальное наступление на права и свободы людей идет своим чередом. Электроэнергия и водоснабжение скоро будут лимитированы, в цифровой концлагерь по-прежнему загоняют, вакцинироваться принуждают, жизнь ухудшается и просвета не видать... и чехи тут ни при чем....

  3. 22.04.2021, 00:21
    Гость: личный опыт

    Никаких проблем, завтра наши прекратят с чехией дип. отношения всего недолго.
    Ну, хотят чехи шестерить перед шерханом, не надо им мешать.

  4. 22.04.2021, 00:10
    Гость: советский инженер

    Для таких стран как Чехия, Литва, Латвия, Эстония да и Польша членство в НАТО привело к тому что в их руководстве нет серьёзных взрослых людей а есть какие-то инфантильные безответсвенные личности. Они привыкли к тому что можно нагадить и тут же бежать жаловаться НАТО. А о какой либо самостоятельности и независимости нет и речи. Все они марионетки. Ультиматум от марионетки? - А что это такое?

  5. 22.04.2021, 00:08
    Гость: gvozd

    все эти страны управляются американскисми марионетками, не представляющими свои страны и народы - это просто агенты заокеанской метрополии.

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