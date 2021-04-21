МИД Чехии поставил России ультиматум

21:21 21.04.2021

Чехия уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, рассказывая об итогах вызова в МИД посла России Александра Змеевского.

«Российская Федерация должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве», — цитирует Кулханека РБК.

По его словам, высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, но Россия ответила непропорционально.

После высылки 20 чешских дипломатов в посольстве в Москве остались работать практически пять человек. Кроме того, Москва запретила чешским дипломатам нанимать на работу россиян.

В Кремле на это требование ответили, что с Россией бесполезно разговаривать в таком стиле. «Именно сегодня в послании [Федеральному собранию] президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.