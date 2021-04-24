Байден признал геноцид армян в Османской империи

20:38 24.04.2021

Президент США Джо Байден назвал события, произошедшие в Османской империи в начале XX века, геноцидом против армянского народа.

«Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты», — цитирует РБК заявление на сайте Белого дома.

По словам Байдена, большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в США. «Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину», — отметил президент США.

За десятилетия армянские иммигранты обогатили США, при этом не забывая те трагические события, считает президент. «Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», — пояснил Байден.

Вместе с тем он отметил, что американский народ, скорбя вместе с армянами, пытается обратить взор в будущее — на мир, который необходимо построить для следующих поколений. «Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, где уважаются права человека и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью. <...> Давайте добиваться исцеления и примирения для всех людей мира», — заключил Байден.

В Министерстве иностранных дел Турции раскритиковали заявление Байдена. «Мы призываем президента США исправить эту серьезную ошибку, которая не служит никакой иной цели, кроме как удовлетворить определенные политические круги», — говорится в сообщении ведомства.