Глава британской разведки назвал Россию «объективно ослабевающей» страной

14:35 25.04.2021

Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что Россия является «объективно ослабевающей» страной.

«Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период», — сказал он в интервью Sunday Times.

Комментируя концентрацию российских войск на границе с Украиной, Мур заявил, что Британия и США предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения на Украину. Глава разведки выразил уверенность в том, что русские не сомневаются в позициях обеих стран по этому вопросу.

Высказываясь об обвинениях Чехии в отношении российских спецслужб, которые там считают причастными к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллелях с Украиной. «Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины, и, конечно, нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками — чтобы убедиться, что мы посылаем Путину «четкие сигналы», — приводит слова Мура РБК.