Глава британской разведки назвал Россию «объективно ослабевающей» страной
Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что Россия является «объективно ослабевающей» страной.
«Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период», — сказал он в интервью Sunday Times.
Комментируя концентрацию российских войск на границе с Украиной, Мур заявил, что Британия и США предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения на Украину. Глава разведки выразил уверенность в том, что русские не сомневаются в позициях обеих стран по этому вопросу.
Высказываясь об обвинениях Чехии в отношении российских спецслужб, которые там считают причастными к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллелях с Украиной. «Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины, и, конечно, нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками — чтобы убедиться, что мы посылаем Путину «четкие сигналы», — приводит слова Мура РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Англия маленькая, но экономика ого-го большая. У наших же кремлевских лже-либералов и парахмтов все наоборот, страна огромная а экономика очень маленькая.
Нет-нет завтра же выступлю с опровержением по всем каналам мировых СМИ. Одна надежда на наши телевизоры, где мы большие профессионалы по промывке мозгов.
да-да нахалы наговаривают на нас. А мы им нашей могучей пропагандой по телевизору. Скоро. Скоро выльем тонны нашей пропаганды и все опять будет хорошо и замечательно. Все запасайтесь попкорном.
Объективно и Россия, и другие постсоветские страны ослабевают, потому что масса людей не занята полезным трудом или деятельностью, не говоря уже о творческом труде. Покойный А.Зиновьев в свое время назвал цифру не более 25% заняты полезным трудом. Ну, может, чуть больше. Относительно Украины бывший глава Соцпартии А.Мороз однажды, отвечая на вопрос, можно ли повысить пенсии, ответил: в реальной экономике занято не больше 3 млн. чел., так откуда средства? Ну, Мороз никогда не был классовым политиком, поэтому ему и в голову не пришло, что в Украине ужасающее социальное неравенство, казнокрадство и т.д Но, понятно, устранить это можно только классовой борьбой и не иначе. А с указ. фактами - и интеллектуальная слабость, отупение, о чем в РФ прямо пишут, моральная деградация, биологизация. Откуда демографические прорывы, если от чисто животного состояния отошли при Сов.Власти, но в него не возвратились и сейчас. В смысле, секс, но без детей. А как в великолепной песне пелось: "Есть любовь у меня, жизнь ты знаешь, что это такое... И вершина любви - это чудо великое дети". Сейчас, ...в общем, не тот коленкор...
Да-да говорите русским много про пену. Давайте все дружно друг друга убеждать что вся это пена во власти скоро исчезнет. 30 лет не исчезает, а сейчас возьмет да исчезнет.