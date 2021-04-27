Отношения с Польшей стали самыми плохими со времен Второй мировой войны

10:16 27.04.2021

На сегодняшний день российско-польские отношения находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в своем интервью агентству ТАСС.

По его словам, Польша целеноправлено ведет дело к свертыванию двухсторонних отношений, а также к разрушению связей и сотрудничества между странами.

Переломный момент, по мнению Андреева, произошел в 2014 году.

"В польском политическом и информационном пространстве с 2014 года не прекращается оголтелая русофобская кампания, со стороны официальных лиц неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания следуют каждый день, ведущие политические силы состязаются в том, кто из них "круче" по части демонстрации бескомпромиссности в отношении России, основные СМИ неукоснительно исповедуют принцип "о России или плохо, или ничего", - пояснил он.

При этом он отметил, что в личных контактах между россиянами и поляками не наблюдается проявления враждебности и общение складывается в большинстве своем доброжелательно.

"Мы вообще считаем, что между Россией и Польшей нет таких действительно проблемных вопросов, которые нельзя было бы достаточно просто решить при наличии обоюдной политической воли. Но раз у польских властей такой воли нет, что ж делать, будем обходиться без этого", - резюмировал Андреев.

15 апреля власти Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также "действия во вред Республике Польша". В ответ на это МИД РФ принял решение о высылке из России пяти польских дипломатов.