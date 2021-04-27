Отношения с Польшей стали самыми плохими со времен Второй мировой войны

На сегодняшний день российско-польские отношения находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в своем интервью агентству ТАСС.

По его словам, Польша целеноправлено ведет дело к свертыванию двухсторонних отношений, а также к разрушению связей и сотрудничества между странами. 

Переломный момент, по мнению Андреева, произошел в 2014 году.

"В польском политическом и информационном пространстве с 2014 года не прекращается оголтелая русофобская кампания, со стороны официальных лиц неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания следуют каждый день, ведущие политические силы состязаются в том, кто из них "круче" по части демонстрации бескомпромиссности в отношении России, основные СМИ неукоснительно исповедуют принцип "о России или плохо, или ничего", - пояснил он.

При этом он отметил, что в личных контактах между россиянами и поляками не наблюдается проявления враждебности и общение складывается в большинстве своем доброжелательно.

"Мы вообще считаем, что между Россией и Польшей нет таких действительно проблемных вопросов, которые нельзя было бы достаточно просто решить при наличии обоюдной политической воли. Но раз у польских властей такой воли нет, что ж делать, будем обходиться без этого", - резюмировал Андреев.

15 апреля власти Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. По утверждению польского МИД, "основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса", а также "действия во вред Республике Польша". В ответ на это МИД РФ принял решение о высылке из России пяти польских дипломатов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.04.2021, 14:16
    Гость: Анна -Русский

    А вы думаете ваши полчки нужны американцам? Для американцев даже итальянцы-люди второго сорта. Дипломы ВУЗОв Восточной Европы в СШа не признают.У меня есть идея по-лучше,нечего было по новой создавать Польшу и пусть бы её Запад делил.А Сталин отдал немецкие земли ляхам.

  2. 27.04.2021, 13:39
    Гость: придут другие и заберут всё

    Да сколько уж приходили, имя им - легион,земельку нашу собой удобрили, а так до сих пор не забрали...

  3. 27.04.2021, 13:39
    Гость: И.В.С.

    разве только с Польшей у нас отношения ухудшились ?
    Да не с собственно Польшей,а со всей исторически русофобской шоблой,где прибалт-холуи и Польша с какой-нибудь румынией - самые шелудивые вякалки :))
    Это далеко не "весь белый свет" :)

  4. 27.04.2021, 13:29
    Гость: Реалло

    Такие отношения с пшеками - это нормально,это историческая ненависть,не совсем мне понятная,ведь мы почти одинаковые по-сути.
    НО.В теперь уже далеких 90-92 годах я постоянно ездил в Пшецию с товаром на своей любимой Шахе.Успешно помаленьку торговал.Иногда дрались с местными серьезно.Помню даже,как с пьяной дури встали с другом вдвоем в пивной против 7-8 озлившихся пАнов:)И на Историю по-разному смотрим!Ну,думалось,щас нас точно уконтрапупят!уже и за стулья взялись...А потом по 3 дня пили вместе,и нам не разрешали платить...
    И почему-то воспоминания о пшеках очень даже позитивные.Вот такова Жизнь.

  5. 27.04.2021, 13:24
    Гость: Вячеслав

    О как! Анна одним росчерком пера (или пальца) исключила поляков из списка славян. Интересно, продолжение будет?

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