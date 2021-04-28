Болгария обвинила шестерых россиян во взрывах на складах с оружием

Прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к четырём взрывам, которые произошли на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 годы.

Об этом заявила официальный представитель генерального прокурора страны Сийка Милева, сообщает агентство БТА.

В прокуратуре Болгарии заявили, что, согласно докладам экспертов, целью во всех четырёх взрывах было принадлежавшее бизнесмену Эмилиану Гебреву вооружение, которое должно было быть поставлено в Грузию и на Украину.

При этом отмечается, что следователи не установили конкретных причин, которые привели к взрывам.

В сообщении говорится, что шесть россиян, которые могут быть причастны к взрывам, в то время проживали в Болгарии. Предполагается, что они также могут иметь отношение к покушению на Гебрева в апреле 2015 года.

Милева отметила, что в настоящее время ведется работа по установлению связи между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.

Напомним, что изначально в причастности к взрывам на оружейных складах Россию обвинила Прага. По мнению чешских властей, российские спецслужбы организовали взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия со стороны России. При этом в Москве обвинения Праги назвали «маразматическим парадом».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.04.2021, 18:21
    Гость: Хи Хи Бом

    Надо официально заявить. Всё ребятки кончилось кино. Когда турки опять полезут к вам, мы вас спасать не будем.

  3. 28.04.2021, 18:17
    Гость: алко50

    По идее надо не обвинять, а давать ордена и медали за то что помешали торговцам оружием продавать свой смертельний товар.

  5. 28.04.2021, 18:07
    Гость: gvozd

    если бы это было правдой - то молодцы..
    через болгарию и сербию пентагон вооружал всех террористов мира.
    расследование болгарских кстати журналистов четко вывело на схему пентагона ворружения игиловцев в сирии например.
    однако к сожалению, все это просто очередной фейк иврейцев из фашингтона.

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