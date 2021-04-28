Болгария обвинила шестерых россиян во взрывах на складах с оружием

15:43 28.04.2021

Прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к четырём взрывам, которые произошли на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 годы.

Об этом заявила официальный представитель генерального прокурора страны Сийка Милева, сообщает агентство БТА.

В прокуратуре Болгарии заявили, что, согласно докладам экспертов, целью во всех четырёх взрывах было принадлежавшее бизнесмену Эмилиану Гебреву вооружение, которое должно было быть поставлено в Грузию и на Украину.

При этом отмечается, что следователи не установили конкретных причин, которые привели к взрывам.

В сообщении говорится, что шесть россиян, которые могут быть причастны к взрывам, в то время проживали в Болгарии. Предполагается, что они также могут иметь отношение к покушению на Гебрева в апреле 2015 года.

Милева отметила, что в настоящее время ведется работа по установлению связи между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.

Напомним, что изначально в причастности к взрывам на оружейных складах Россию обвинила Прага. По мнению чешских властей, российские спецслужбы организовали взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали сотрудников посольства в Праге. Это спровоцировало ответные действия со стороны России. При этом в Москве обвинения Праги назвали «маразматическим парадом».