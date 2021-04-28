Россия предоставит Индии экстренную гуманитарную помощь

Президент России Владимир Путин принял решение оказать Индии экстренную гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава государства уведомил в телефонном разговоре премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов, говорится на сайте Кремля. 

Путин и Моди отметили также высокую эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в Индии и выпуск которой запланирован там с начала мая в количестве до 850 миллионов доз.

Индия установила мировой рекорд по количеству заражений коронавирусом. Несмотря на начало массовой вакцинации, на 27 апреля за сутки заболели почти 353 000 человек. Всего же за время пандемии в Индии коронавирус диагностировали почти у 18 млн человек, официальное число жертв превысило 201 000, отмечают «Ведомости». Тела умерших сжигают прямо на улице.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.04.2021, 18:58
    Гость: Stalker

    А нам никто гуманитарную помощь оказать не собирается ? Учитывая, что у нас самих каждый день более 8 тысяч заболевших и несколько сотен умерших. Или это мелочи с точки зрения российских властей ?

  3. 28.04.2021, 18:44
    Гость: www

    Блин. Безопасность и эффективность Спутника отметили, его же там ещё ни кто не видел. Понимаю, ты мне Спутник, я эффективность отмечу. Ни чего против. Но хотя бы неделю, смеха ради подождали, а не так сразу ляпнуть.

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