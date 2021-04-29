В Европарламенте потребовали высылать аккредитованных при ЕС дипломатов РФ
В Европарламенте в качестве солидарности с Чехией предложено лишить российских дипломатов, находящихся при ЕС, их аккредитации.
Как пишет "Интерфакс", соответствующее предложение направили более 70 депутатов Европарламента верховному представителю организации по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
В своем письме депутаты заявили, что в составе аккредитованных дипломатов "находится большое количество сотрудником разведки, личности которых должны быть известны европейским властям".
"Вам просто нужно встряхнуться, вы должны решительно отреагировать на такой поступок", - заявили депутаты.
Данный шаг, по мнению чиновников, поможет укрепить европейское единство.
В Европейском союзе действует постоянное представительство Российской Федерации, которое обслуживает более 60 российских дипломатов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
МИД давно превратился в отстойник детишек из МГИМО. Правильно чехи делают, что оставляют только 5 дипломатов. Остальных бездельников вернуть в Россию. Только они не захотят возвращаться на Родину
Где это ты , Федя, единство в ЕС узрел? Англия откололась, во Франции вот-вот либо госпереворот грянет либо гражданская, Германия еще как-то держится, но и ее видно уже многое и многие в ЕС шавки уже достали. И над всем этим Ковид летает.
Судя по всему скандалы с высылкой российских дипломатов не прекращаются и как же "адекватно" ответит кремль? МИД выразит очередной 1001 протест или президент откажется от французкого шампанского и омаров на завтрак на три дня это очень серьезно. России грозит полный отказ ЕС от российской нефти и газа, а это 40% бюджета и главная кормушка кремлевских олигархов, новые дворцы будет строить не на что, а простому народу все равно ничего не доставалось и так.
Правильно, скрытых убрать. Открытых - оставить.
Неудачники беснуются . Будете газ покупать, я сказал ! А климатическая засуха начнется по сходной цене питьевую воду с Байкала .