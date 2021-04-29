В Европарламенте потребовали высылать аккредитованных при ЕС дипломатов РФ

Судя по всему скандалы с высылкой российских дипломатов не прекращаются и как же "адекватно" ответит кремль? МИД выразит очередной 1001 протест или президент откажется от французкого шампанского и омаров на завтрак на три дня это очень серьезно. России грозит полный отказ ЕС от российской нефти и газа, а это 40% бюджета и главная кормушка кремлевских олигархов, новые дворцы будет строить не на что, а простому народу все равно ничего не доставалось и так.