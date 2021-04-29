В Европарламенте потребовали высылать аккредитованных при ЕС дипломатов РФ

В Европарламенте в качестве солидарности с Чехией предложено лишить российских дипломатов, находящихся при ЕС, их аккредитации.

Как пишет "Интерфакс", соответствующее предложение направили более 70 депутатов Европарламента верховному представителю организации по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. 

В своем письме депутаты заявили, что в составе аккредитованных дипломатов "находится большое количество сотрудником разведки, личности которых должны быть известны европейским властям". 

"Вам просто нужно встряхнуться, вы должны решительно отреагировать на такой поступок", - заявили депутаты. 

Данный шаг, по мнению чиновников, поможет укрепить европейское единство.

В Европейском союзе действует постоянное представительство Российской Федерации, которое обслуживает более 60 российских дипломатов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 16:11
    Гость: Вольдемар

    МИД давно превратился в отстойник детишек из МГИМО. Правильно чехи делают, что оставляют только 5 дипломатов. Остальных бездельников вернуть в Россию. Только они не захотят возвращаться на Родину

  2. 29.04.2021, 15:40
    Гость: Время Ч.

    Где это ты , Федя, единство в ЕС узрел? Англия откололась, во Франции вот-вот либо госпереворот грянет либо гражданская, Германия еще как-то держится, но и ее видно уже многое и многие в ЕС шавки уже достали. И над всем этим Ковид летает.

  3. 29.04.2021, 15:32
    Гость: Питон

    Судя по всему скандалы с высылкой российских дипломатов не прекращаются и как же "адекватно" ответит кремль? МИД выразит очередной 1001 протест или президент откажется от французкого шампанского и омаров на завтрак на три дня это очень серьезно. России грозит полный отказ ЕС от российской нефти и газа, а это 40% бюджета и главная кормушка кремлевских олигархов, новые дворцы будет строить не на что, а простому народу все равно ничего не доставалось и так.

  5. 29.04.2021, 14:19
    Гость: вивод

    Неудачники беснуются . Будете газ покупать, я сказал ! А климатическая засуха начнется по сходной цене питьевую воду с Байкала .

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