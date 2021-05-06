В Белоруссии устроили реконструкцию сожжения жителей деревни нацистами

19:00 6.05.2021

В Белоруссии в мемориальном комплексе «Шуневка» Витебской области провели необычную историческую реконструкцию. Участники разыграли сожжение одноименной деревни, которое произошло во время Великой Отечественной войны.

Видео реконструкции было снято местным жителем. На кадрах видно, что одетые в форму немецких солдат мужчины с криками и под звуки выстрелов ведут к месту казни женщин.

Затем женщины сбились в кучу и пригнулись, а из-за мемориала выбежали девушки с лоскутами красной ткани в руках и на одежде, видимо, символизирующими огонь.

За этим наблюдала толпа мужчин в деловых костюмах и сотрудники милиции.

Издание «Витебские вести» пояснило, что это театрализованная историческая реконструкция «Помните, люди». Ее провели для учащихся гимназии Полоцка и организаций Докшицкого района. При этом учеников гимназии на кадрах не видно, отмечает телеканал 360.