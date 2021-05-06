Зеленский заявил о сохраняющейся угрозе военной эскалации со стороны РФ

15:54 6.05.2021

Угроза военной эскалации со стороны РФ сохраняется. Об этом свидетельствует крайне медленное окращение российского военного контингента вдоль границ с Украиной, в том числе в Крыму. Об этом на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его данным, вдоль границ с Украиной находятся порядка 75 тыс. российских военных и техники.

"Мы отмечаем - и наша разведка, и наши профессиональные военные - мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - приводит слова Зеленского "Интерфакс".

Госсекретарь США в свою очередь отметил, что хотя РФ и отвела некоторую часть войск и техники от границы с Украиной, там все еще остаются "значительные силы".

Блинкен заверил, что США вместе с партнерами прилагают усилия для поддержки Украины в противодействии "российской агрессии".