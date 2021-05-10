Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Группа проходящих службу французских военных обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с письмом в поддержку послания отставных коллег, предупредив его, что уступки исламизму ставят под угрозу выживание страны.
"Мы говорим о выживании нашей страны, о выживании вашей страны", - говорится в письме, опубликованном в консервативном издании Valeurs Actuelles.
"Они (отставные военные - ред.) жизнь положили на уничтожение исламизма, которому вы идете на уступки на нашей земле", - отмечают авторы послания, адресованного Макрону и кабинету министров Франции.
СМИ отмечают, что неясно, сколько французских военных стоят за этим письмом и какие у них звания. Под письмом могут свободно подписаться сочувствующие, отмечает "Интерфакс".
Сами авторы послания описали себя как молодое поколение военных, непосредственно принимавших участие в операциях, которые Франция начала после атак 2015 года.
"Если гражданская война начнется, военные поддержат порядок на вверенной им территории. (. . .) Гражданская война созревает во Франции, и вы прекрасно это знаете", - предупредили авторы письма президента Франции.
Ранее письмо с аналогичными предостережениями направили в СМИ 20 отставных французских генералов и группа офицеров. Это обращение вызвало большой резонанс во Франции. Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал инициативу недопустимым вмешательством военных во внутреннюю жизнь Франции и выпадом против республиканских принципов, а начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр пообещал наказать авторов письма.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А куда деваться? Француженки не рожают и рожать не будут. Вырождение,вымирание. А природа пустоты не терпит.
между прочим ситуация в России раскручивается в точности по французским лекалам. Антирусское лобби во власти проводит преступную мигрантскую политику, зазывая в страну полчища мигрантов и инородцев с одной только целью, лишить русских численного перевеса в структурах власти и бизнеса. Запускаются байки про нехватку рабочих рук, раздуваются разговоры про многонациональность. Цель одна - лишить русских доминирования в структурах власти. Но это же просто безмозглая этническая политика.
Там действительно все плохо. Очень. Добрая половина Парижа, Парижа! Афро-мусульманская, и чужие - то есть французы, белые французы - там не ходят. Моя знакомая - редактор Cosmopolitan - кто в теме переехали из Парижа с друзьями в деревню за 40 км, и наняла вооруженную охрану всей деревни. Говорит моим дочерям 15 и 17 лет ( обе очень красивые) стало небезопасно просто выходить на улицу на Монмартре. То же и с ее друзьями.
Письмо военных Франции это напоминание сегодняшнему еврейскому лобби во власти, тайно и скрытно проводящих последние 30 лет политику замещения русских во власти и пытающихся сегодня любой ценой насаждать в стране искусственную многонациональность и продолжение преступной политики целенаправленного рекрутирования во власть инородцев, космополитов и даже мигрантов, но только не русских.
Ещё одни трепачи.
Как и амер.военные после фэйковых выборов.
Да мы)))Да я))))Да будем))))сррражацца))))
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Время трусов и трепачей .