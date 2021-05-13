В Израиле заявили о подготовке планов наземной операции в секторе Газа

12:28 13.05.2021

Военные Израиля разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, их представят командованию и политическому руководству страны позже в четверг. Об этом на брифинге утром 13 мая сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, пишет РБК со ссылкой на израильские СМИ.

По его словам, приказа о начале операции пока что не было, хотя военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.

В течение последних дней ЦАХАЛ перебросил к границе с сектором Газа дополнительные войска, в том числе десантные, пехотную и бронетанковую бригады.

По последним данным, в результате операции «Страж стен», начатой израильской армией в ответ на обстрелы из сектора Газа, на палестинской территории поражено около 600 целей.

Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался после недельных беспорядков в Восточном Иерусалиме — местное арабское население начало протестовать против выселения из своих домов в районе Храмовой горы. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек.