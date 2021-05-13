В Израиле заявили о подготовке планов наземной операции в секторе Газа
Военные Израиля разрабатывают планы наземной операции в секторе Газа, их представят командованию и политическому руководству страны позже в четверг. Об этом на брифинге утром 13 мая сообщил представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман, пишет РБК со ссылкой на израильские СМИ.
По его словам, приказа о начале операции пока что не было, хотя военные подразделения уже сосредоточены в приграничных районах.
В течение последних дней ЦАХАЛ перебросил к границе с сектором Газа дополнительные войска, в том числе десантные, пехотную и бронетанковую бригады.
По последним данным, в результате операции «Страж стен», начатой израильской армией в ответ на обстрелы из сектора Газа, на палестинской территории поражено около 600 целей.
Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался после недельных беспорядков в Восточном Иерусалиме — местное арабское население начало протестовать против выселения из своих домов в районе Храмовой горы. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обратитесь в архивы древней Помпеи.
года получил гражданство Израиля, но от российского не отказался.
дурак он, что ли, отказываться))))))))))))))))
А я, наблюдая за этими толпами арабов, шум, гам, презрение к "туземцам", надеюсь, что последний день Помпеи таки наступит для этого всего... А то он для нас наступит. Мы с арабами не жили и ,дай Бог, жить не будем.
ну и мусора у тебя в голове-выше крыши Причем еще того совкового разлива Так и видятся собрания трудовых коллективов где рабочие и крестьяне с гневом осуждают сионистов и поддерживают палестинский народ Ты очевидно не знаешь что земли так называемого Палестинского государства еще в 1948г захватили Египет и Иордания пообещав арабам Палестины взамен территорию Израиля после победы над ним Победа не состоялась но земли обратно конечно не вернули Хотя и сейчас официально существует Палестинская автономия жители которой вместо того что бы обустраивать свое государство постоянно пытаются нагадить Израилю Работать неинтересно Куда лучше воровать и скакать с пращой на границе
А реальные цифры не приведёте?