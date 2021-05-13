Евросоюз подозревает Россию в подготовке присоединения Донбасса

© KM.RU, Артем Чернов

Евросоюз полагает, что РФ готовит фактическое присоединение Донбасса. Такой вывод сделало в среду агентство Bloomberg на основании полученного им документа ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая. В материалах утверждается, что якобы организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям "направлена на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России".

В материалах также отмечается, что предоставление автономии Донбассу потенциально может блокировать осуществление таких национальных задач Украины, как вступление в НАТО и ЕС, пишет агентство.

Документ содержит и перечень шагов, которые сообщество может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России". Среди них упоминаются, в частности, усиление поддержки в борьбе "с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации", а также помощь Украине в осуществлении программы вакцинации населения от коронавируса и содействие в укреплении энергетической безопасности страны для снижения зависимости от РФ в этой сфере. Кроме того, речь идет в том числе об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов, пишет ТАСС.

При этом, согласно документу, решение о введении дополнительных рестрикций в отношении России со стороны сообщества будет зависеть от "дальнейшего ухудшения ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 11:12
    Гость: Минск-2

    Пока Москва привержена подписанным соглашениям Минск-2, поэтому Россия признаёт территории, именуемые в документе ОРДЛО как территорию Украины.
    Украине достаточно выполнить "Комплекс мер..." и все будет как подписано в документе, который одобрен Резолюцией СБ ООН 2202.
    Другое дело, что в ЕС хотят найти удобный предлог, чтобы избавиться от обузы, именуемой Украина.

  2. 13.05.2021, 11:06
    Гость: выдача паспортов местным жителям

    Кто не хочет получать российские паспорта, того заставить не можем и не будем. Но таких не видно. Российский паспорт - это гарантия безопасности. Шойгу недавно показал, кто посмеет как-то обидеть российских граждан, проживающих в ЛДНР, к тому будут применены жесткие меры. После этого Бидон позвонил "темнейшему" и униженно виляя хвостом стал просить о встрече.

  3. 13.05.2021, 10:59
    Гость: Из Симферополя

    Эту нищую Украину футболят все кому ни лень. Никому не нужны нахлебники, которые развалили свою экономику, оставшуюся от СССР. Ну что, за что боролись, на то и напоролись.

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