Евросоюз подозревает Россию в подготовке присоединения Донбасса

10:21 13.05.2021

Евросоюз полагает, что РФ готовит фактическое присоединение Донбасса. Такой вывод сделало в среду агентство Bloomberg на основании полученного им документа ЕС, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24-25 мая. В материалах утверждается, что якобы организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям "направлена на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России".

В материалах также отмечается, что предоставление автономии Донбассу потенциально может блокировать осуществление таких национальных задач Украины, как вступление в НАТО и ЕС, пишет агентство.

Документ содержит и перечень шагов, которые сообщество может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России". Среди них упоминаются, в частности, усиление поддержки в борьбе "с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации", а также помощь Украине в осуществлении программы вакцинации населения от коронавируса и содействие в укреплении энергетической безопасности страны для снижения зависимости от РФ в этой сфере. Кроме того, речь идет в том числе об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов, пишет ТАСС.

При этом, согласно документу, решение о введении дополнительных рестрикций в отношении России со стороны сообщества будет зависеть от "дальнейшего ухудшения ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины".