Байден призвал граждан США вакцинировать детей старше 12 лет от COVID-19

Президент США Джо Байден заявил о необходимости начать вакцинацию против COVID-19 подростков старше 12 лет в стране, призвав родителей отвезти своих детей на прививку, пишет "Интерфакс".

Байден отметил, что дети в возрасте от 12 лет и старше находятся в зоне риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, около 3 млн случаев заражений приходится на детей до 17 лет.

"Подростки могут распространять вирус между своими друзьями, родителями и бабушками с дедушками. А теперь вакцина одобрена для возраста от 12 лет и старше, и я призываю родителей гарантировать то, что их ребенок получит прививку", - резюмировал Байден.

Глава государства отметил, что вакцина против COVID-19 в США бесплатная, эффективная и безопасная.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет в сентябре.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.05.2021, 09:29
    Гость: Uhu

    Прально - геноцид и стерилизация населения только на одних взрослых не так эффективна. Теперь они и до детей добрались...

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