Американцы дали Зеленскому добро на «отстрел» Медведчука?

17:46 13.05.2021

Ликвидация кума Путина из активной политики — подрыв позиций Кремля на Украине и возможный предмет для торга. На Украине даже политологи растерялись: подозрение в госизмене лидеру ОПЗЖ подписала генпрокурор, которую назначили, чтобы арестовать Петра Порошенко

В день, когда на Украине заканчивались долгие майские каникулы, случилась сенсация: подозрение в государственной измене объявили (фактически — это предъявление обвинения) двум народным депутатам от «пророссийской» партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») — ее лидеру, куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику, бизнесмену Тарасу Козаку. 11 мая соответствующее постановление подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В тот же день в домах и на разных объектах, связанных с подозреваемыми, прошли обыски. В соответствии с УК Украины госизмена карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Медведчука и Козака подозревают также в покушении на разграбление украинских ресурсов в Крыму.

Венедиктова отметила, что по результатам изучения всех материалов следствие и прокуроры имеют достаточно оснований для изменения статуса данных лиц со «свидетелей» на «подозреваемых», потому что:

— считать Крым частью другого государства — нельзя;

— способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр — то же самое;

— становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины — нельзя;

— раскрывать сведения, содержащие гостайну — безусловно, нельзя;

— создавать армию «информационных клоунов» и руководить ими в собственных антиукраинских интересах — категорически запрещено.

Собственно, еще в апреле стало известно, что следствие работает в нескольких направлениях по Виктору Медведчуку. В частности, по уголовному делу о сети автозаправок, фактах возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и в отношении уклонения от уплаты налогов. Ранее в отношении этих же депутатов — Медведчука и Козака — уже вводились санкции по итогам нескольких заседаний Совета нацбезопасности и обороны. В конце января по инициативе СБУ были наложены санкции в отношении компаний, которым принадлежат самолеты нардепов от ОПЗЖ. На них Медведчук и Козак летали в Россию и на «оккупированные территории».

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, принадлежащих Тарасу Козаку. Основанием к этому стало расследование СБУ в отношении связанных с Козаком компаний, которые занимались поставками угля с неподконтрольной Киеву части Донбасса.

19 февраля СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко за «финансирование терроризма». Ограничения на три года касаются всех активов и имущества Медведчука и его жены. Тогда же было решено вернуть в государственную собственность часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», которая проходит по территории Украины, а владельцев компании связывают с Медведчуком.

Партия ОПЗЖ, конечно, сразу опубликовала официальное заявление в связи со следственными действиями СБУ: там считают обыски реакцией на массовые мероприятия в честь 9 мая. Акцентируют внимание на том, что доказать обоснованность обвинений пока так и не получилось, но власти решили выписывать подозрения и расправляться с оппозицией. Так что, по мнению пророссийских политиков, это просто банальная месть гражданам за их взгляды на историю и День Победы.

Тем не менее, украинские правоохранители настаивают на серьезности подозрений. Кроме факта сотрудничества с «оккупационной» администрацией Крыма, считается, что подозреваемые «слили» спецслужбам России информацию о секретном подразделении ВСУ, а именно — его расположение, личный состав и методы подготовки.

Еще один пункт подозрения связан с организацией «Луч». Это проект по оказанию влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию.

В свою очередь, Служба безопасности Украины опубликовала разговор якобы Виктора Медведчука с неназванным высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата собственности в Крыму.

Последствия визита Блинкена?



Учитывая украинские реалии, было бы странно, если бы в деле тут же не отыскался американский след. Как раз на прошлой неделе на Украину приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, который в многочисленных разговорах с украинскими политиками и лично с Зеленским поднимал тему «российского влияния».

Фактически, в ходе своего визита в Киев Блинкен поставил знак равенства между внешней и внутренней угрозами Украине. Он попытался объяснить Владимиру Зеленскому, что вопрос потенциальной вооруженной агрессии со стороны России так же опасен, как и вопросы внутренней повестки: нереформированность, коррупция и олигархи.

Еще одним фактором давления со стороны США стали события вокруг компании «Нафтогаз Украины» (там было сменено руководство и наблюдательный совет). Владимиру Зеленскому из-за этого было не очень комфортно, даже он сам признал, что его американские визави были очень осведомлены в делах Украины. Тут еще нужно отметить, что сам визит Блинкена произошел гораздо раньше, чем прогнозировали. Этому способствовала ситуация на украинской границе: стягивание к ней российской техники подтолкнуло Вашингтон к активным дипломатическим действиям.

Визит Блинкена на Украину — это финал европейского турне госсекретаря США, результаты которого станут основой для встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина (она может произойти в июне нынешнего года). Поэтому стоит обратить внимание на некоторые детали, которые остались за кадром.

Во-первых, Энтони Блинкен — давний союзник Джо Байдена, их профессиональные отношения измеряются тремя десятками лет. В своем недавнем интервью «60 minutes» он признал, что в той или иной форме общается с президентом США «практически ежедневно». То, что услышал Блинкен на Украине — услышит и Байден.

Во-вторых, визит госсекретаря США четко лег в контекст телефонного звонка Байдена Зеленскому. На Украину прибыл личный посланник президента США, сигналы которого были согласованы с первым лицом Америки для «личной передачи» в Киеве. В числе этих сигналов — четкое указание на реформы, которые являются определяющими для евроатлантических стремлений Украины. Вашингтон ожидает развития на Украине действительно «крепкой и действенной демократии» на основе необратимости реформ и без влияния олигархов. То, что сказал Блинкен — сказал Байден.

В-третьих, Блинкена в Киеве сопровождала, по сути, первый заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Включение второго лица Госдепа в состав делегации — это нетипично для американской дипломатической практики, и это тоже четкий сигнал. А также признание опыта Нуланд в вопросах Украины.

Дальше — больше. Госсекретарь США имел отдельную встречу с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием. Это был отдельный пункт программы пребывания в Киеве. А значит, речь идет об официальной позиции Вашингтона — он поддерживает ПЦУ, признает историческое значение получения Томоса об автокефалии украинской церкви.

Повторимся: визит в Киев стал конечным пунктом европейского вояжа Блинкена, поставив акцент именно на Украине. Этим шагом Вашингтон символически фиксирует ее в сфере трансатлантических интересов. Сейчас в Киеве ожидают, что Вашингтон будет продолжать на всех международных площадках поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, продолжать скоординированное давление на Москву, хотя и не надеются на радикальные ограничительные меры против РФ, вроде отключения от системы SWIFT.

При этом понятно, что свою поддержку Украины американская сторона будет ставить в зависимость от преданности украинской власти в проведении ключевых внутренних реформ, среди которых — борьба с коррупцией, независимость судебной ветви власти, уважение принципов корпоративного управления госпредприятиями, реформа СБУ и оборонного сектора, независимость Нацбанка и т. д.

Вопрос НАТО остается открытым



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление его страны в НАТО «исторически неизбежно». По его словам, сейчас разрабатывается формат участия Киева в саммите альянса 14 июня. «Мы ищем форматы, чтобы приобщить к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит состоится без Украины, — рано», — добавил он.

Однако, скорее всего, саммит в самом деле пройдет без Украины. Как говорят критики нынешней украинской власти, чтобы получать такие приглашения, надо ежедневно работать с руководством НАТО и послами стран-членов Альянса в штаб-квартире, а у Украины уже почти два года там нет полпреда.

Без Украины прошла уже и встреча 10 мая т. н. «Бухарестской девятки» (стран восточного фланга НАТО), к которой присоединились президент США Джо Байден и генсекретарь альянса Столтенберг. Там много внимания уделили ситуации с безопасностью в Восточной Европе и «украинскому вопросу». Но в очередной раз судьбу Украины обсудили без нее самой. Даже такие ярые адвокаты Украины в НАТО, как лидеры США, Польши, Румынии, стран Балтии, просто проигнорировали Зеленского, который явно был бы не против встретиться в таком формате.

Два подарка Зеленскому



Можно, конечно, иронизировать, что госсекретарь США за поддержку Киева перед лицом российской угрозы подарил Владимиру Зеленского «голову Медведчука», пообещав тому прикрытие от гнева Кремля. Но не стоит забывать, что он сам привез в подарок украинскому президенту не менее важную для него «голову» олигарха Игоря Коломойского, считавшемуся «хозяином» самого Зеленского.

Напомним, что еще 5 марта США ввели санкции против Коломойского в связи с его причастностью к масштабным коррупционным преступлениям. «Занимая … должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, Коломойский был причастен к коррупционным преступлениям, нарушающим принцип верховенства права и подрывающим доверие украинского общества к демократическим институтам и общественным процессам. Кроме прочего, он использовал свое политическое влияние и государственные полномочия для личного обогащения», — заявил Блинкен.

По его словам, он обеспокоен не только преступлениями, совершенными Коломойским в 2014 и 2015 годах, но и его продолжающимися попытками навредить демократическим процессам и институтам наУкраине. Как бы то ни было, но сразу две неприятные для Зеленского фигуры с доски убрали.

Автор: Кирилл Карасев, Киев