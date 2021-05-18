СМИ сообщили о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек
Министерство обороны США за последнее десятилетие создало законспирированный род войск численностью около 60 тысяч человек, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на результаты журналистского расследования.
Сообщается, что в течение двух лет сотрудники издания провели большое количество интервью с участниками данной программы и лицами, принимающими решения в оборонной сфере США.
В задачу этого законспирированного рода войск входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай. В этом роде войск несут службу как непосредственно военнослужащие, так и оперативные сотрудники под гражданским прикрытием, иногда в коммерческих предприятиях или консалтинговых фирмах. Они действуют как в реальной обстановке, так и в киберпространстве.
Отмечается, что к программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций. Компании затрачивают в год на действия "армии" свыше $900 млн: в расходы входит создание фальшивой документации, оплата счетов оперативников, действующих под вымышленными именами, производство оборудования, затрудняющего отслеживание и идентификацию агентов, создание аппаратуры для фотографирования и прослушки в самых труднодоступных частях Африки и Ближнего Востока.
При этом служащие этих сил не только действуют против террористов в разных районах от Пакистана до Западной Африки, но "во все большей степени работают в непризнанных "горячих точках", в том числе за "линией фронта" в местах типа Северной Кореи и Ирана".
Как уточняет издание, этот род войск являет собой "полностью нерегулируемую деятельность", точные размеры которой неизвестны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
гениально! У США что не день то озарение. тайные войска всегда называли просто - диверсанты. Не секрет, что в годы холодной войны агентура СССР в США так же имела огромную кучу народа в виде "спящих" агентов. В нужно время их задача была мгновенно провести диверсии на значимых объектах. Из за политики СССР с границами у США было куда меньше возможностей для организации диверсионных групп в СССР, их можно было только забрасывать.
Уже пси али об этом, что в РФ давно созданы такие группы, прикрытий море- от частных фирм до ЧОП. Одних только израильских спецназовских подразделений в РФ находится постоянно сотни если не больше. Достаточно вспомнить нападение спецназа израиля на архив Тамбовского ГРУ в 2002г. И поджог архивов РГАЛИ РФ, и иститута РАН в 2015г. И каждый раз система пожарной сигнализации не срабатывала и огонь появлялся одновременно в разных местах. И это после отказа (тогда ещё) передачи Израилю библиотеки Шнеерсона.
Думаю, что такие вот диверсионные "армии" в РФ имеют все, от Украины до Грузии и азиков.
Давно уже стремился попасть в тайное мировое правительство
Доктрина Даллеса ("которой нет". . на а-мерской мове ) с современными инструментами,в очередной новой ,дополнительной, тайной упаковке...
Тоже мне, бином Ньютона. Вся упомянутая камарилья прет баблище из РФ в США.
Тайные войска? А для кого они тайные? ЦРУ или ФБР не справляется? Идёт расчёт на большое количество противников, поэтому и нужна армия. Идёт подготовка к уничтожению противника внутри страны в больших объёмах. Кто этот противник? Идёт подготовка к горячей фазе гражданской войны? Иными словами создаётся тайное государство в государстве со своими силовыми структурами.
Что интересно -"к программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций". Корпоративная армия! Как интересно написано - "малоизвестные и тайные правительственные организации". А для кого они малоизвестные и тайные?
Взят серьёзный курс на гражданскую войну?