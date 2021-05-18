СМИ сообщили о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек

07:55 18.05.2021

Министерство обороны США за последнее десятилетие создало законспирированный род войск численностью около 60 тысяч человек, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на результаты журналистского расследования.

Сообщается, что в течение двух лет сотрудники издания провели большое количество интервью с участниками данной программы и лицами, принимающими решения в оборонной сфере США.

В задачу этого законспирированного рода войск входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай. В этом роде войск несут службу как непосредственно военнослужащие, так и оперативные сотрудники под гражданским прикрытием, иногда в коммерческих предприятиях или консалтинговых фирмах. Они действуют как в реальной обстановке, так и в киберпространстве.

Отмечается, что к программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций. Компании затрачивают в год на действия "армии" свыше $900 млн: в расходы входит создание фальшивой документации, оплата счетов оперативников, действующих под вымышленными именами, производство оборудования, затрудняющего отслеживание и идентификацию агентов, создание аппаратуры для фотографирования и прослушки в самых труднодоступных частях Африки и Ближнего Востока.

При этом служащие этих сил не только действуют против террористов в разных районах от Пакистана до Западной Африки, но "во все большей степени работают в непризнанных "горячих точках", в том числе за "линией фронта" в местах типа Северной Кореи и Ирана".

Как уточняет издание, этот род войск являет собой "полностью нерегулируемую деятельность", точные размеры которой неизвестны.