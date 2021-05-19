Москва предложила помощь Баку и Еревану в демаркации границы

09:55 19.05.2021

Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.

"По предварительной договоренности между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы", — пояснил Лавров.

Минобороны Армении ранее сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области.

На текущий момент российские пограничники обеспечивают безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблематичные территории.