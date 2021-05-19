Москва предложила помощь Баку и Еревану в демаркации границы
Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
По его словам, Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.
"По предварительной договоренности между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы", — пояснил Лавров.
Минобороны Армении ранее сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области.
На текущий момент российские пограничники обеспечивают безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблематичные территории.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У РФ и Азербайдана на руках легитимные карты Генштаба СССР. эти же карты и у армении, просто армяне где в тижоря где нахрапом по кускам тяпали в рамках "братской" "дружбы". а ни как не утруждали официально уведомлять вот теперь будут вынуждены отдать отжатое до границ 1975-года. Визги и сопли толькл из-за этого.
Не занимайтесь дезой в решении говорится не передать а оставить.
Очень хорошо. Так как РФ является правоприемницей СССР, то нужно быть последовательными . Денонсировать Московский договор 1921г. Признать неправомочными решения Кав.бюро ВКП б о передачи Карабаха ,Нахиджевани в состав Азеоб. На тот момент первой проживали 90% ,во второй 65% армяне. И передать эти территории армянам.
Россия уже 30 лет поставляет оружие и Армении, и Азербайджану. И ей совсем не интересно, чтобы их война закончилась. А попытка стать миротворцем при демаркации границы - это повод надолго закрепиться и в Армении, и в Азербайджане. Например новую военную базу поставить "для мира".
бизнес.