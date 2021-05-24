СМИ узнали о планах ЕС закрыть «Белавиа» доступ в европейские аэропорты

Фото с сайта wikimedia.org

Белорусской авиакомпании «Белавиа» могут запретить доступ в европейские аэропорты после инцидента с посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета европейского Ryanair, когда с рейса был снят и задержан экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на запрос, который поступил в Международную организации гражданской авиации (ICAO).

«На сегодняшней встрече лидеры Евросоюза рассмотрят меры, включающие введение запрета посадки самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропортах ЕС», — пишет также Financial Times со ссылкой на внутренние дипломатические источники.

Помимо этого, ЕС может также объявить белорусское воздушное пространство опасным для полетов. Также Европейский союз изучает возможность расширения санкций против чиновников Белоруссии, включая «запреты на поездки и заморозку активов».

Ранее 24 мая МИД Франции заявил, что отказаться от использования воздушного пространства республики может весь ЕС, а латвийская авиакомпания AirBaltic уже сделала это. Власти Польши рассматривают вопрос о запрете своей авиакомпании LOT летать в воздушном пространстве Белоруссии.

23 мая пассажирский самолет авиакомпании Ryanair приземлился в Минске после сообщения о заложенной на борту бомбе. В небе над Белоруссией его сопровождал военный истребитель МиГ-29. Среди пассажиров на борту находился бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который включен в белорусский список лиц, причастных к террористической деятельности, а также его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их обоих задержали. После досмотра лайнер продолжил рейс в Вильнюс.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.05.2021, 20:53
    Гость: такиминадо

    А Китаю-то это зачем? Они там не для того вкладывались в крупнейшие в мире аэропорты, чтобы закрывать свое воздушное пространство и доступ к ним. Так, что не надейтесь на Китай в этом вопросе.

  2. 24.05.2021, 20:29
    Гость: саше

    Вы глупость транслируете. Откройте Флайтрадар и посмотрите интенсивность воздушного движения над ЕС и РФ. Над РФ, практически, летают российские борты. А то что не российское, легко пойдёт в обход и советский период это легко подтверждает. Вы полагаете что мир нуждается в вашем совке?

  4. 24.05.2021, 19:54
    Гость: С.....

    Сашок,Минск облететь,что "два пальца....",Китай этого никогда не сделает,политика политикой,а деньги к деньгам.России это тоже не под силу т.к всё в "загоне" ,включая воздушное сообщение .Иллюзионист ты,сашок и "некопенгаген" в водушных перевозках.Насмешил.

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
Медведев не исключил введение обязательной вакцинации
Есть над чем задуматься: Минск поднимает вопрос о признании геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны
Андрей Паршев: «Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас «мировую мастерскую»
Избранное
«Взятки ветром надуло»: чиновников освободят от наказаний за коррупцию
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
«Президентские выборы в Белоруссии продемонстрировали нечто запредельное – голосование при введенных в столицу армейских частях»
Русский мир в Азербайджане и война в Нагорном Карабахе
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
Как очистить садовые подушки? 5 шагов к чистой наружной мебели
«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам
«Надела на голову трусы мужа»: коронавирус окончательно искорежил психику жителей России
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
Как щенки на передержке: когда прекратят «экспорт» наших младенцев в другие страны
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…