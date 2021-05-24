СМИ узнали о планах ЕС закрыть «Белавиа» доступ в европейские аэропорты

15:02 24.05.2021

Белорусской авиакомпании «Белавиа» могут запретить доступ в европейские аэропорты после инцидента с посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета европейского Ryanair, когда с рейса был снят и задержан экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на запрос, который поступил в Международную организации гражданской авиации (ICAO).

«На сегодняшней встрече лидеры Евросоюза рассмотрят меры, включающие введение запрета посадки самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропортах ЕС», — пишет также Financial Times со ссылкой на внутренние дипломатические источники.

Помимо этого, ЕС может также объявить белорусское воздушное пространство опасным для полетов. Также Европейский союз изучает возможность расширения санкций против чиновников Белоруссии, включая «запреты на поездки и заморозку активов».

Ранее 24 мая МИД Франции заявил, что отказаться от использования воздушного пространства республики может весь ЕС, а латвийская авиакомпания AirBaltic уже сделала это. Власти Польши рассматривают вопрос о запрете своей авиакомпании LOT летать в воздушном пространстве Белоруссии.

23 мая пассажирский самолет авиакомпании Ryanair приземлился в Минске после сообщения о заложенной на борту бомбе. В небе над Белоруссией его сопровождал военный истребитель МиГ-29. Среди пассажиров на борту находился бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который включен в белорусский список лиц, причастных к террористической деятельности, а также его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их обоих задержали. После досмотра лайнер продолжил рейс в Вильнюс.