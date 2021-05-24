СМИ узнали о планах ЕС закрыть «Белавиа» доступ в европейские аэропорты
Белорусской авиакомпании «Белавиа» могут запретить доступ в европейские аэропорты после инцидента с посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета европейского Ryanair, когда с рейса был снят и задержан экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на запрос, который поступил в Международную организации гражданской авиации (ICAO).
«На сегодняшней встрече лидеры Евросоюза рассмотрят меры, включающие введение запрета посадки самолетов авиакомпании «Белавиа» в аэропортах ЕС», — пишет также Financial Times со ссылкой на внутренние дипломатические источники.
Помимо этого, ЕС может также объявить белорусское воздушное пространство опасным для полетов. Также Европейский союз изучает возможность расширения санкций против чиновников Белоруссии, включая «запреты на поездки и заморозку активов».
Ранее 24 мая МИД Франции заявил, что отказаться от использования воздушного пространства республики может весь ЕС, а латвийская авиакомпания AirBaltic уже сделала это. Власти Польши рассматривают вопрос о запрете своей авиакомпании LOT летать в воздушном пространстве Белоруссии.
23 мая пассажирский самолет авиакомпании Ryanair приземлился в Минске после сообщения о заложенной на борту бомбе. В небе над Белоруссией его сопровождал военный истребитель МиГ-29. Среди пассажиров на борту находился бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который включен в белорусский список лиц, причастных к террористической деятельности, а также его девушка, гражданка России Софья Сапега. Их обоих задержали. После досмотра лайнер продолжил рейс в Вильнюс.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Китаю-то это зачем? Они там не для того вкладывались в крупнейшие в мире аэропорты, чтобы закрывать свое воздушное пространство и доступ к ним. Так, что не надейтесь на Китай в этом вопросе.
Вы глупость транслируете. Откройте Флайтрадар и посмотрите интенсивность воздушного движения над ЕС и РФ. Над РФ, практически, летают российские борты. А то что не российское, легко пойдёт в обход и советский период это легко подтверждает. Вы полагаете что мир нуждается в вашем совке?
Снова праздник. Опять есть что пообсуждать, поголосовать.
Сашок,Минск облететь,что "два пальца....",Китай этого никогда не сделает,политика политикой,а деньги к деньгам.России это тоже не под силу т.к всё в "загоне" ,включая воздушное сообщение .Иллюзионист ты,сашок и "некопенгаген" в водушных перевозках.Насмешил.
С какого перепуга РФ будет закрывать воздушное пространство?