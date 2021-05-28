Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Башар Асад избран еще на один 7-летний срок, победив на президентских выборах в Сирии с 95,1% голосов. По словам спикера сирийского парламента Хаммуды Саббага, за Асада проголосовали 13,5 миллиона сирийцев. Всего в голосовании приняли участие 14 миллионов 239 тысяч 140 человек.

По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений. Члены российской парламентской делегации также отметили, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил, сообщает РИА Новости.

Башар Асад, сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 год, занимает пост президента страны с 2000 года. На прошлых выборах, в 2014 году, он набрал 88,7 % голосов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.05.2021, 20:49
    Гость: ABCD

    Там своего лидера просто уважают. Он не уехал из страны даже тогда, когда война была в пригородах Дамаска.

  2. 28.05.2021, 20:48
    Гость: ABCD

    Странные приоритеты у вас в Израиле. Но вам виднее, я не пробовал и не собираюсь. И не стоит свои традиционные вкусняшки предлагать другим.

  4. 28.05.2021, 18:34
    Гость: иван з.

    А аргументированные претензии к результатам выборов есть? Ну, кроме твоих прибабахов?

Все комментарии (20)
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