Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

11:47 28.05.2021

Башар Асад избран еще на один 7-летний срок, победив на президентских выборах в Сирии с 95,1% голосов. По словам спикера сирийского парламента Хаммуды Саббага, за Асада проголосовали 13,5 миллиона сирийцев. Всего в голосовании приняли участие 14 миллионов 239 тысяч 140 человек.

По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений. Члены российской парламентской делегации также отметили, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил, сообщает РИА Новости.

Башар Асад, сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, правившего страной с 1971 по 2000 год, занимает пост президента страны с 2000 года. На прошлых выборах, в 2014 году, он набрал 88,7 % голосов.