Основатель Huawei готов побороться с Google за новосибирских студентов

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания намерена побороться с Google за талантливых программистов из числа студентов Новосибирского государственного университета и пообещал платить им зарплату выше, чем в американской корпорации Google, пишет Forbes.

Внимание Чжэнфэя привлекли успехи россиян на Международной студенческой олимпиаде по программированию, где восемь лет подряд побеждают студенты из России.

По его словам, сейчас американская компания готова предлагать им зарплаты «в пять или шесть раз больше нормы». «Западные компании более дальновидны, чем мы. Они находят таланты и нанимают их в качестве стажеров, целенаправленно их обучая. Это отличается от процесса поиска работы, который проходят китайские выпускники», — рассказал Чжэнфэй.

Ранее ректор НГУ Михаил Федорук сообщил, что Huawei планирует создать в Новосибирске центр телекоммуникационного оборудования.  

Жэнь Чжэнфэй занимает 1425-е место в глобальном списке Forbes с состоянием $1,6 млрд.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.05.2021, 18:54
    Гость: ложь довлеет над Россией

    Бизнесмены из Google и Huawei искренне поддерживают наших российских научных талантов. В то время как антирусское лобби олигархов-космополитов в самой России поддерживают и плодят в стране многочисленные клоны Моргенштернов и Манижек.

  2. 29.05.2021, 18:23
    Гость: кадет

    Основатель китайской компании бизнесмен-миллиардер Huawei Жэнь Чжэнфэй показывает пример еврейским олигархическим структурам в России как нужно на деле заниматься развитием страны и внедрением передовых технологий. Не заниматься финансовыми махинациями, ростовщичеством и конспирологиями в стране, а реально поднимать экономику страны.

  3. 29.05.2021, 18:17
    Гость: да-да

    Huawei планирует создать в Новосибирске центр телекоммуникационного оборудования.
    \\\\\\\\\\\\\
    Китайские националисты из многонационального Китая(по терминологии российких троцкистов-космополитов) показывают пример российским лже-либералам и троцкистам-космополитам как нужно на деле поднимать страну с колен и развивать ее. Вот он показатель всей гнилостной сущности российской власти лже-либералов и крипто-троцкистов.

  4. 29.05.2021, 18:05
    Гость: Питон

    От российских властей и компаний купи-продай толку явно никакого в создании собственной электроники, а запад делиться точно не станет. Поэтому вся надежда только на китайцев как Huawei. Пора уже признать это как данность и перестать строить воздушные замки. Все бывшие советские технологии утеряны давно и уже безвозвратно благодаря усилиям долбаных кремлевских реформаторов и президента. Остаётся только открывать СП по отверточной сборки китайской электроники в РФ куда можно набирать местных «специалистов» с улицы без образования и желательно не конченых алкашей и наркоманов.

  5. 29.05.2021, 17:33
    Гость: Петр

    ну наконец то кто-то подобрал золото лежащее под ногами... (без иронии).
    Бункерной крысе такое недоступно для понимания -для нее понятна схема: вылилась нефть из недр -продал ее за рубеж по трубе построенной джеками и гансами - выручку оставил на гнилом западе... а местный народишко - да кто он такой? никто и звать никак.
    Теперь наши лучшие программисты персонально хотя бы зарабатывать будут прилично и работать в компании мирового уровня. Может и для страны лет через 15-20 что-нибуть и сделают полезное..

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Основатель Nexta задержан в аэропорту Минска
© KM.RU, Алексей Белкин
В разносчики пиццы или свалить за границу?
Латвия срывает чемпионат мира по хоккею
«Замочили на всю катушку»: на кого Лукашенко пожаловался Путину
Избранное
Элегантные и недорогие изделия из палладия
Как отремонтировать трещины в потолке?
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
«А вот куплеты мутантские!» Десять лучших музыкальных альбомов 2020 года
Мечта (Кузя УО) «Математика»
Мара, 10 апреля, БигБен (Тверь)
Знакомство с армейской жизнью: в регионах продолжаются Дни призывника
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«По кому кричит сова»: чем опасны современные фильмы о советской эпохе
Как производители пищевой продукции скрывают сахар?