Основатель Huawei готов побороться с Google за новосибирских студентов

17:20 29.05.2021

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания намерена побороться с Google за талантливых программистов из числа студентов Новосибирского государственного университета и пообещал платить им зарплату выше, чем в американской корпорации Google, пишет Forbes.

Внимание Чжэнфэя привлекли успехи россиян на Международной студенческой олимпиаде по программированию, где восемь лет подряд побеждают студенты из России.

По его словам, сейчас американская компания готова предлагать им зарплаты «в пять или шесть раз больше нормы». «Западные компании более дальновидны, чем мы. Они находят таланты и нанимают их в качестве стажеров, целенаправленно их обучая. Это отличается от процесса поиска работы, который проходят китайские выпускники», — рассказал Чжэнфэй.

Ранее ректор НГУ Михаил Федорук сообщил, что Huawei планирует создать в Новосибирске центр телекоммуникационного оборудования.

Жэнь Чжэнфэй занимает 1425-е место в глобальном списке Forbes с состоянием $1,6 млрд.