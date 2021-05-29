Основатель Huawei готов побороться с Google за новосибирских студентов
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания намерена побороться с Google за талантливых программистов из числа студентов Новосибирского государственного университета и пообещал платить им зарплату выше, чем в американской корпорации Google, пишет Forbes.
Внимание Чжэнфэя привлекли успехи россиян на Международной студенческой олимпиаде по программированию, где восемь лет подряд побеждают студенты из России.
По его словам, сейчас американская компания готова предлагать им зарплаты «в пять или шесть раз больше нормы». «Западные компании более дальновидны, чем мы. Они находят таланты и нанимают их в качестве стажеров, целенаправленно их обучая. Это отличается от процесса поиска работы, который проходят китайские выпускники», — рассказал Чжэнфэй.
Ранее ректор НГУ Михаил Федорук сообщил, что Huawei планирует создать в Новосибирске центр телекоммуникационного оборудования.
Жэнь Чжэнфэй занимает 1425-е место в глобальном списке Forbes с состоянием $1,6 млрд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бизнесмены из Google и Huawei искренне поддерживают наших российских научных талантов. В то время как антирусское лобби олигархов-космополитов в самой России поддерживают и плодят в стране многочисленные клоны Моргенштернов и Манижек.
Основатель китайской компании бизнесмен-миллиардер Huawei Жэнь Чжэнфэй показывает пример еврейским олигархическим структурам в России как нужно на деле заниматься развитием страны и внедрением передовых технологий. Не заниматься финансовыми махинациями, ростовщичеством и конспирологиями в стране, а реально поднимать экономику страны.
Huawei планирует создать в Новосибирске центр телекоммуникационного оборудования.
\\\\\\\\\\\\\
Китайские националисты из многонационального Китая(по терминологии российких троцкистов-космополитов) показывают пример российским лже-либералам и троцкистам-космополитам как нужно на деле поднимать страну с колен и развивать ее. Вот он показатель всей гнилостной сущности российской власти лже-либералов и крипто-троцкистов.
От российских властей и компаний купи-продай толку явно никакого в создании собственной электроники, а запад делиться точно не станет. Поэтому вся надежда только на китайцев как Huawei. Пора уже признать это как данность и перестать строить воздушные замки. Все бывшие советские технологии утеряны давно и уже безвозвратно благодаря усилиям долбаных кремлевских реформаторов и президента. Остаётся только открывать СП по отверточной сборки китайской электроники в РФ куда можно набирать местных «специалистов» с улицы без образования и желательно не конченых алкашей и наркоманов.
ну наконец то кто-то подобрал золото лежащее под ногами... (без иронии).
Бункерной крысе такое недоступно для понимания -для нее понятна схема: вылилась нефть из недр -продал ее за рубеж по трубе построенной джеками и гансами - выручку оставил на гнилом западе... а местный народишко - да кто он такой? никто и звать никак.
Теперь наши лучшие программисты персонально хотя бы зарабатывать будут прилично и работать в компании мирового уровня. Может и для страны лет через 15-20 что-нибуть и сделают полезное..