Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

07:53 30.05.2021

Евросоюз подготовил проект совместного заявления с США для саммита, проведение которого запланировано на 15 июня. В документе предлагается декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", - в частности, говорится в документе.

Предполагается, что Евросоюз и США выступят также против "репрессий Россией в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ", а также заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.

Кроме того, Евросоюз выступил за ужесточение санкций в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли. Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как "очень напряженные".

Отмечается, что саммит ЕС-США пройдет за день до личной встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.