Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России
Евросоюз подготовил проект совместного заявления с США для саммита, проведение которого запланировано на 15 июня. В документе предлагается декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", - в частности, говорится в документе.
Предполагается, что Евросоюз и США выступят также против "репрессий Россией в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ", а также заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.
Кроме того, Евросоюз выступил за ужесточение санкций в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли. Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как "очень напряженные".
Отмечается, что саммит ЕС-США пройдет за день до личной встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вы наверное имели ввиду евреев
Да, всё правильно, России надо прекратить поставлять газ, нефть и пр. сырьё Евросоюзу и увидим кто рухнет первым.
Потому что русские долго запрягают, зато потом быстро едут.
Евросоюзу , для уничтожения России надо сделать простую вещь. Прекратить закупку нефти и газа и за год-два Россия рухнет как рухнул СССР.
Люди странные существа-не живётся им , когда жить хорошо на свете- так и тянет пожить в бункере, хотя и недолго. Ни религия, ни светские науки человека умным не делают. Живёт человек по принципу ;умру, но газ не сброшу.