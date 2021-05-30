Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

Евросоюз подготовил проект совместного заявления с США для саммита, проведение которого запланировано на 15 июня. В документе предлагается декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", - в частности, говорится в документе.

Предполагается, что Евросоюз и США выступят также против "репрессий Россией в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ", а также заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.

Кроме того, Евросоюз выступил за ужесточение санкций в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли. Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как "очень напряженные".

Отмечается, что саммит ЕС-США пройдет за день до личной встречи в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.05.2021, 14:28
    Гость: Да,

    Да, всё правильно, России надо прекратить поставлять газ, нефть и пр. сырьё Евросоюзу и увидим кто рухнет первым.

  4. 30.05.2021, 12:31
    Гость: Всё просто как 5 копеек.

    Евросоюзу , для уничтожения России надо сделать простую вещь. Прекратить закупку нефти и газа и за год-два Россия рухнет как рухнул СССР.

  5. 30.05.2021, 12:27
    Гость: Вячеслав.

    Люди странные существа-не живётся им , когда жить хорошо на свете- так и тянет пожить в бункере, хотя и недолго. Ни религия, ни светские науки человека умным не делают. Живёт человек по принципу ;умру, но газ не сброшу.

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